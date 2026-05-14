¿Por qué Pachuca vs. Pumas UNAM por las semifinales del Clausura 2026 no se transmite por TV abierta?

El partido de ida entre Pachuca y Pumas UNAM por las semifinales del Clausura 2026 generó sorpresa entre los aficionados al no estar disponible en televisión abierta en México.

Este jueves se disputará la segunda semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Luego del empate 2-2 entre Cruz Azul y Chivas en la ida, ahora será el turno de Pachuca y Pumas UNAM de comenzar a definir al otro finalista del campeonato.

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El encuentro se jugará en el Estadio Hidalgo desde las 19:07 hs de la CDMX y se espera un gran ambiente en las gradas. Tanto Tuzos como universitarios fueron dos de los equipos más regulares a lo largo de la temporada y llegan con mucha confianza a esta instancia.

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Pachuca consiguió el boleto a semifinales después de eliminar a Toluca en los cuartos de final con una actuación muy sólida. Por su parte, Pumas dejó afuera al América en una serie histórica que terminó 6-6 en el marcador global, avanzando gracias a la ventaja deportiva.

Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención entre los aficionados fue que el partido no podrá verse por televisión abierta en México. Muchos fanáticos esperaban seguir el encuentro por señal libre debido a la importancia de la semifinal.

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¿Dónde pasan Pachuca vs. Pumas UNAM?

El partido entre Pachuca y Pumas UNAM contará con transmisión exclusiva por FOX para todo el país mediante televisión de paga. De esta manera, los aficionados solamente podrán seguir el encuentro a través de ese canal y por la plataforma digital FOX ONE.

La cadena tendrá los derechos exclusivos de la semifinal en esta ocasión, por lo que no habrá transmisión disponible en TV abierta para los aficionados que quieran seguir uno de los partidos más importantes del Clausura 2026.

En sintesis

Pachuca y Pumas UNAM inician la semifinal del Clausura 2026 este jueves a las 19:07 hs.

y inician la semifinal del Clausura 2026 este jueves a las 19:07 hs. El partido de ida se disputará en el Estadio Hidalgo con transmisión exclusiva de FOX .

con transmisión exclusiva de . Pumas UNAM clasificó a semifinales tras eliminar al América con un marcador global de 6-6.