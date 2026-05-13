El pronóstico de inteligencia artificial ya definió quién debería ganar la serie de semifinales entre los Tuzos y Universitarios.

Este miércoles comienzan las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con un partidazo entre Chivas y Cruz Azul, que jugarán el encuentro de ida en el Estadio Banorte. La serie se definirá el próximo sábado en el Estadio Jalisco, donde uno de los dos equipos conseguirá el boleto a la gran final.

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Mientras tanto, mañana desde las 19:07 hs de la CDMX, Pachuca recibirá a Pumas UNAM en el Estadio Hidalgo por el partido de ida de la otra semifinal. La vuelta se disputará el domingo en el Estadio Olímpico Universitario desde las 19:07 hs de la CDMX, en una llave que promete ser muy pareja.

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De cara a esta serie, le preguntamos a Gemini, la inteligencia artificial de Google, cuál será el equipo que avanzará a la gran final y cuáles son los motivos futbolísticos detrás de su predicción. El análisis tomó en cuenta el momento actual de ambos clubes, el rendimiento reciente y el contexto de la eliminatoria.

Según el análisis, Pachuca llega en un gran momento futbolístico después de eliminar a Toluca con un contundente 3-0 global. La IA destacó especialmente el sistema de presión alta de los Tuzos y la intensidad que suelen imponer en el Estadio Hidalgo para intentar sacar diferencias rápidas.

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“Pumas tiene la ventaja mental y deportiva para avanzar”

Gemini considera que Pumas llega con una fortaleza emocional muy importante después de haber eliminado al América en una serie que terminó 6-6 en el marcador global. Además, remarca que el conjunto universitario sabe jugar con la ventaja de la posición en la tabla y utilizará esa situación a su favor en una serie cerrada.

En cuanto a los resultados, la IA proyecta una victoria de Pachuca por 1-0 en la ida disputada en Hidalgo, mientras que en la vuelta imagina un triunfo de Pumas por el mismo marcador en Ciudad Universitaria. De esta manera, el global terminaría 1-1 y el equipo universitario avanzaría a la final gracias a su mejor posición en la tabla general.

En sintesis

Chivas y Cruz Azul inician las semifinales del Clausura 2026 este miércoles en Estadio Banorte.

inician las semifinales del Clausura 2026 este en Estadio Banorte. Pumas UNAM visitará a Pachuca este jueves a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo.

visitará a Pachuca este jueves a las en el Estadio Hidalgo. Gemini proyecta un marcador global de 1-1 que clasificaría a Pumas por posición en tabla.