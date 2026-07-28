La temporada 2026-27 de la Liga MX está en marcha con el desarrollo del Apertura 2026. Los 18 equipos de la Primera Divsión de México ya luchan por el título de la máxima categoría pero a su vez también trabajan en las altas y bajas de la plantilla.

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Y un equipo que podría tener una baja en las próximas semanas es Cruz Azul con la posible salida del mediocentro Erik Lira. Con 26 años, el futbolista que fue parte de la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana podría jugar en Europa.

El periodista Gibrán Araige compartió la información de que el jugador podría jugar en Mónaco de Francia: “Hay pláticas avanzadas“. Y continuó: “Mónaco apunta a ser el equipo en el que va a jugar Erik Lira en el Viejo Continente. El entorno de Erik ve con muy buenos ojos jugar en el equipo del principado, que es un equipo importante en Francia, una liga de bastante prestigio a nivel mundial“.

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Por otro lado, agregó: “Si bien es cierto no tuvieron el mejor torneo en la Conference League, por lo menos te hace jugar, irte adentrando al tema de torneos europeos, pero ¿Qué falta?“. “Va a ocupar una plaza de extracomunitario. Entonces lo que están esperando es liberar una de las plazas de extracomunitario que tienen y esa plaza es la de Lamine Camara, mediocampista senegalés“, detalló.

Para cerrar, comentó: “Es la misma posición de Lira. Bueno, él tiene una oferta más o menos de 40 millones de euros del newcastle. También el Brighton lo tiene en la mira. Entonces lo único que está esperando el Mónaco es que se concrete la salida de este mediocampista senegalés“.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Erik Lira en Cruz Azul?

En lo que respecta al rendimiento del jugador, la pasada temporada fue parte de 45 compromisos, siendo titular en 40 de los mismos. Marcó un gol pero su aporte pasa desde el lado del equilibrio y la defensa del equipo. Se coronó campeón con los Celestes del Clausura 2026 de la Liga MX.

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En síntesis