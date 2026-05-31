En Tigres le abren la puerta a Brunetta para ir al América

Ayer se jugó la Final de la Concacaf Champions Cup y Tigres volvió a caer ante el conjunto de Toluca, perdiendo así el campeonato internacional. Sin embargo, uno de los jugadores que llamó mucho la atención fue Juan Brunetta, porque ha tenido gran impacto en la escuadra, pero que no fue titular para un partido tan importante.

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Fue hasta el minuto 68 que Guido Pizarro decidió darle oportunidad y sacar a Rodrigo Aguirre. La afición le recriminó al estratega esa decisión y es que al parecer, Brunetta ya no entraría en los planes del DT para el próximo torneo en caso de continuar al frente de la plantilla de la UANL, justo cuando suena con el Club América.

En las últimas semanas se ha revelado el interés del equipo azulcrema por Brunetta y es que es uno de esos elementos que tiene rapidez y decisión para rematar, ante posibles bajas como la de Brian Rodríguez, un jugador con esas condiciones podría ser la clave para que vuelvan a mejorar el plantel de cara al Apertura 2026.

Pizarro le abre las puertas al América

Tras perder la final, el propio jugador de Tigres dio a conocer sus deseos de ser renovado y continuar en el equipo, pero no está tan seguro de que la directiva así lo quiera. Esta acción que hizo ayer Pizarro, cuando aún podían haber conseguido el marcador en el tiempo regular y levantar el título, le abriría las puertas a un equipo como América de buscarlo.

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La directiva de Coapa sabe que esa sería la oportunidad perfecta para buscar a Brunetta y concretar su llegada al Nido. “Descansar un poco, pensar y ver también qué quiere el club. Escucharlos a ellos, también se entiende la situación del club, esperaré a ver qué me dicen ellos y a partir de eso tomar una decisión. Yo sí me quedo, acá estoy muy cómodo”, mencionó el jugador sobre su futuro.

En síntesis