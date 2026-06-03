Carlos Hermosillo contó que Juan Brunetta podría irse de Tigres en el próximo mercado

Juan Brunetta disputó 130 partidos con Tigres desde su llegada en enero de 2024. El argentino no pudo ganar ningún título.

Juan Brunetta ha sido uno de los futbolistas más importantes de Tigres en los últimos torneos, aunque Guido Pizarro decidió dejarlo en la banca en la final de la Concachampions 2026. El argentino está hace dos años y medio en el club auriazul y podría irse.

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La posible salida de Juan Brunetta es un tema que se habla desde el mercado invernal y finalmente es un hecho que se podría concretar, de acuerdo a lo comentado por Carlos Hermosillo.

“Yo creo que (Juan) Brunetta se va. De lo que me enteré es que no está a gusto”, dijo el exjugador en el programa ‘La Última Palabra’ acerca del futuro del argentino. Recordemos que el futbolista de 29 años manifestó su deseo de quedarse en Tigres luego de la final de la Concachampions.

Juan Brunetta habló de su futuro

“Ahora a descansar un poco, pensar y ver también qué quiere el club. Escucharlos a ellos, también se entiende la situación del club, esperaré a ver qué me dicen ellos y a partir de eso tomar una decisión. Yo sí quiero quedarme, acá estoy muy cómodo”, comentó Juan Brunetta hacia la prensa.

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Juan Brunetta en el que podría haber sido su último partido en Tigres (Getty Images)

De todos modos, esta no sería la primera vez que un futbolista manifiesta sus ganas de quedarse en un equipo y luego se va. El América sería un posible destino de Juan Brunetta, aunque se estima que Tigres no lo vendería por menos de 10 millones de dólares.

El argentino fichó por los Felinos en enero de 2024. Desde ese momento hasta la época actual, Juan Brunetta disputó 130 partidos en los que convirtió 41 goles y dio 28 asistencias. Por desgracia, el talentoso no pudo sumar ningún título con Tigres.

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En síntesis