Juan Brunetta no sería el único fichaje que buscaría América

Luego de que Tigres perdiera la Final de Concachampions ante Toluca, uno de los nombres de jugadores que apuntaban a salir del equipo era el de Juan Brunetta y es que la relación con Guido Pizarro parecía no ser la mejor. El propio jugador mencionó su idea de quedarse, pero puso duda, por lo que se hablaba de su llegada al Club América.

Publicidad

Desde el torneo anterior, a directiva de las Águilas ha estado interesada en el futbolista de la UANL, pero viendo que se le han dado menos minutos, es muy probable que ahora sí se pueda negociar. Sin embargo, ya ha salido otro nombre de posible refuerzo del América, por lo que en caso de que llegue Brunetta no sería solo.

De acuerdo con la información de Arath Uva, la llegada de Guillermo Almada al conjunto azulcrema podría representar el fichaje de Fernando Gorriarán, ya que es un futbolista que llama su atención para reforzar el ataque del equipo. Pero no sería nada sencillo a diferencia de lo que podría ser lo de Brunetta, quien pierde un poco de protagonismo.

¿Podrían llegar al América para el Apertura 2026?

En el caso de Gorriarán, el uruguayo aún tiene contrato con el equipo felino hasta 2028, por lo que la única forma de hacerlo sería a préstamo, pero es un elemento que no se darían el lujo de prestarlo así. Y es que hay que mencionar que una entrevista que tuvo André Jardine con FOX, el estratega mencionó que no había dinero para refuerzos.

Publicidad

El ideal sería contratar tanto a Brunetta como a Gorriarán, pero si llega Almada y ve que no hay apertura para tener a nuevos futbolistas con esta proyección, es muy poco probable que lo puedan hacer para este Apertura 2026, sino más bien tener una recuperación de los del Estadio Azteca y para el Clausura 2027 ya poder negociarlos.

En síntesis