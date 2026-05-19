Fue en la Jornada 14 del Clausura 2026 cuando Nicolás Ibáñez lamentablemente salió lesionado durante el partido contra el Club América. El delantero estaba pelando el balón cerca del área cuando sintió un fuerte dolor en la parte trasera de su pie, en ese momento parecía indicar que era el tendón de Aquiles, pero luego se confirmó el diagnóstico.

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El conjunto de Cruz Azul reveló que Nico había sufrido una ruptura muscular en gastrocnemio y sóleo en la pierna derecha, por lo que se confirmó que estaría como baja durante varias semanas. El futbolista se perdió toda la recta final de la fase regular y ahora tanto los Cuartos de Final como las semifinales, pero estaría de vuelta.

¿Ibáñez listo para la final?

Fue este martes cuando Ibáñez fue analizado por los especialistas, por lo que de acuerdo con lo mencionado hay una oportunidad de que el delantero pueda tener una convocatoria en el cuadro de Joel Huiqui para la Final de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, pero mucho depende de cómo avance en los próximos días.

La misma fuente revela que el panorama no es del todo alentador para que pueda regresar en este encuentro, pero que se está haciendo lo posible para que el domingo 24 mayo pueda ser tomado en cuenta por la plantilla, por lo menos para disputar algunos minutos con el equipo en busca de la décima estrella para el club.

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Hay que mencionar que Huiqui ha tenido que hacer varios ajustes por su ausencia y es que después de su lesión, Gabriel Fernández también salió con molestia, por lo que no pudo contar con ninguno de sus titulares. Si bien el equipo se ha podido acoplar, Nico es una parte fundamental en esta recta final de la escuadra.

En síntesis