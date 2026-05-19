¿Quién tiene más probabilidades de ser campeón: Pumas vs Cruz Azul?

De acuerdo con las estadísticas, este es el equipo que tiene más oportunidades de levantar el título.

Ya está definida la Gran Final del Clausura 2026 para la Liga MX, donde el conjunto de Pumas se medirá ante Cruz Azul. La ida se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, recinto que conocerá al próximo campeón del futbol mexicano quitándole el lugar a Toluca.

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Aunque en los últimos partidos hemos visto que la escuadra auriazul ha tenido muy buenos juegos que los han llevado a la clasificación en Ciudad Universitaria, la realidad es que su rival ha tenido en los últimos años más liguillas y finales, por lo que tiene una amplia experiencia para estas instancias: ambos tienen las de ganar en este duelo.

Pumas está peleando su octava estrella, mientras que Cruz Azul quiere el décimo campeonato. Los dos clubes lo hacen con técnicos mexicanos, Efraín Juárez y Joel Huiqui, éste último sin haber disputado en primera división esta oportunidad, mientras que el DT de Pumas ya tuvo la posibilidad de ser campeón en Colombia y ahora lo quiere hacer en México.

¿Quién tiene más probabilidades de ser campeón?

De acuerdo con Statiskicks, la probabilidad de los dos clubes para poder campeonar están así: 54.68% para La Máquina y 45.32% para la escuadra universitaria. El porcentaje aunque está muy reñido tiene una ligera ventaja para los celestes, precisamente por lo antes mencionado sobre las veces en que han jugado estas instancias.

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Por su parte, Pumas también supo recuperar jugadores que habían mostrado buen nivel como Jordan Carrillo y el propio Uriel Antuna, por lo que en esta ocasión podrían salir en su prime en búsqueda del campeonato. Más allá de lo que marquen las estadísticas, esta será la posibilidad de que alguno levante ese ansiado título.

En síntesis