Quince años ha tenido que esperar Toluca para volver a gritar campeón en la Liga MX, y vaya si lo han festejado en aquel título de mitad de año ante el América. Sin embargo, y pese al desahogo que significó esa consagración, el grupo que tiene hambre de gloria y va por el bicampeonato en este Apertura 2025. Eso sí, no será nada sencillo.

Publicidad

Publicidad

Para poder tocar el cielo con las manos nuevamente, tendrán que vencer a los poderosos Tigres de Nuevo León. Los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Universitarios’ chocarán en la gran final de la Liguilla, a duelos de ida y vuelta que definirán al ganador del torneo. Esta noche, abrirán la serie en el Volcán y luego se sabrá la verdad en el Infierno.

De cara a este desafío de alta complejidad, Toluca tendrá una sensible baja: la de Alexis Vega. El capitán del conjunto escarlata no aparece entre los once iniciales de su equipo y representa una pérdida invaluable para este juego. Si bien viajó junto a la delegación, lo cierto es que el delantero no podrá ser parte del encuentro de hoy.

Alexis mantiene expectante a todo Toluca [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Desafortunadamente, la ausencia del atacante surge de que el tiempo de recuperación de la lesión se hizo más extenso de lo previsto. El referente del cuadro choricero había sufrido un desgarro en la fase regular contra Pachuca, pero recientemente se resintió y su evolución se demoró. Así, quedó descartado para el primer juego.

Según reveló el entrenador Antonio Mohamed, Alexis Vega sufrió una fibrosis al revisar la raíz del problema, y el futbolista no supo cómo manejarlo. En las prácticas de las últimas semanas, nunca se sintió ciento por ciento en condiciones y por ese motivo no fue arriesgado. No pudo jugar ni los partidos de cuartos de final ni los de semifinal.

ver también ¿Qué pasa si Toluca gana, empata o pierde ante Tigres por la final del Apertura 2025?

No obstante, en Toluca son optimistas de que al pasar los últimos días, el capitán pueda regresar para la revancha ante Tigres. El encuentro de vuelta es el próximo domingo y aún hay tiempo para que se ponga bien y esté para la definición. Es más, incluso si no llega en su tope físico, allí sí jugará sin importar cómo se encuentre, dando todo su esfuerzo.

Publicidad

Publicidad