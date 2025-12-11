¿Qué pasa si Tigres UANL gana, empata o pierde ante Toluca por el Apertura 2025?

En el marco de la primera Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL y Toluca se cruzan este jueves 11 de diciembre desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Ambos equipos van por una victoria para quedar bien parados de cara a la Vuelta.

Publicidad

Publicidad

El equipo conducido por Guido Pizarro está a las puertas de volver a ganar el torneo tras la obtención del Clausura 2023 hace dos años y medio. Además, será especial para el estratega argentino, ya que sería su primer trofeo en su temporada de debut como entrenador.

¿Qué pasa si Tigres UANL gana contra Toluca por el Apertura 2025?

Si Tigres UANL le gana a Toluca en El Volcán, quedará bien posicionado para el partido de Vuelta en el Estadio Nemesio Diez para la jornada de domingo. Cuanto más goles haga y mayor diferencia tengan en el global, más tranquilidad ganará. Cabe recordar que en esta instancia no pesa ni los goles de visitantes ni la posición en la Fase Regular.

¿Qué pasa si Tigres UANL empata contra Toluca por el Apertura 2025?

Si Tigres UANL empata ante Toluca por la primera final del Apertura 2025, todo quedará para definirse en condición de visitante, algo arriesgado entendiendo que enfrentará al campeón vigente del torneo, que se coronó ante América en el Clausura 2025 precisamente en su casa.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si Tigres UANL pierde contra Toluca por el Apertura 2025?

ver también Las alineaciones de Tigres UANL vs. Toluca por la ida de la final del Apertura 2025

Si Tigres UANL pierde ante Toluca tendrá la dura tarea de remontar el resultado global en condición de visitante, algo que lo puede afectar. Además, será importante la diferencia de goles. Si pierde, el mejor escenario es perder por solo un gol de diferencia.

En síntesis