El mercado de pases de la Liga MX entra en su etapa final y las directivas, junto a los entrenadores, terminan de delinear las llegadas y salidas de los equipos de cara al primer semestre del 2026. Cabe recordar que la misma cerrará el próximo 9 de febrero.

Un equipo que está a punto de cerrar un fichaje en las próximas horas es Chivas, quien sumaría al atacante Jonathan Pérez de 23 años, con último paso por Nashville SC de Estados Unidos y que ha levantado el interés de otros equipos de la Primera División de México.

En lo futbolístico, Pérez se desempeña como extremo por ambas bandas, aunque en los últimos años se ha asentado principalmente por derecha. Sus números reflejan a un jugador ofensivo constante, por lo que sería una herramienta útil para el cuadro rojiblanco.

El futbolista cuenta con un potente disparo de pierna izquierda y no se limita únicamente a desbordar por la banda. Esto lo sabe bien Chivas, ya que el propio jugador le marcó al equipo de Guadalajara hace tres años en el duelo entre LA Galaxy y el Rebaño Sagrado en la Leagues Cup 2022, demostrando su capacidad para aparecer en zona de definición.

De acuerdo con Transfermarkt, Pérez pasó de los Galácticos a los Coyotes en agosto de 2025 por 1.3 millones de euros tras estar cedido un año. Si Chivas logra concretar la operación, el monto tendría que ser considerablemente mayor, y las especulaciones apuntan a una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares.

¿Cómo fue el paso de Jonathan Pérez en Nashville?

En el cuadro amarillo, el delantero fue parte de 32 partidos con el equipo, siendo titular en 15 de ellos. Anotó dos goles y realizó tres asistencias, siendo un jugador que ha alternado entre titular y suplentes, y con una participación que ahora en México podría ser mayor.

