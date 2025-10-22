Cruz Azul está cerca de meterse a su segunda Liguilla en la Liga MX Femenil, las comandadas por Diego Testas se encuentran en el lugar 7 de la tabla general con 27 puntos, después de vencer a Querétaro en un 1-4 en la Jornada 16 del Apertura 2025. Uno de esos goles fue precisamente de Aerial Chavarin, la media ofensiva de las celestes que ha hecho historia en el equipo.

Con 33 partidos jugados con La Máquina desde el Clausura 2025 cuando llegó, suma un total de 33 goles; algo que no parece real tomando en cuenta que pareciera no tener un margen de error. Durante las 17 fechas de la fase regular en su primer torneo consiguió 16 tantos y en las 16 jornadas que van de este semestre ya lleva 17 dianas.

¿Quién es Aerial Chavarin?

Su nombre completo es Aerial Lynndonna Chavarin, tiene 27 años de edad y nació en Oakland, California, por lo que su nacionalidad es Estadounidense. Juega como mediocampista ofensiva y lleva un par de torneos con Cruz Azul, pero llegó a México con Pumas donde estuvo seis temporadas vistiendo los colores de la Universidad.

La estadounidense jugó un total de 81 partidos con el equipo auriazul concretando la misma cantidad de goles (33) que lleva en dos torneos en La Noria. Cabe mencionar que pasó por el futbol colegial en la National Women’s Soccer League y un breve espacio en Islandia antes de convertirse en jugadora de la liga mexicana.

Al llegar a 16 anotaciones con el equipo celeste, Aerial se convirtió en la máxima anotadora de Cruz Azul Femenil, por lo que con esta nueva marca sigue haciendo historia en la institución. Su altura de 1.78 metros le ha permitido ganar balones en el aire y tener ese olfato goleador, por lo que hoy es una referente importante del cuadro cementero.