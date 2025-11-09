En el marco de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Cruz Azul sufrió una dura derrota en condición de local, aunque en el Estadio Cuauhtémoc, por 3-2 ante Pumas UNAM. La caída duele aún más porque ganaba 2-1 y cayó del primer al tercer puesto en la tabla general de posiciones.

Sin embargo, pese a la decepcionante caída, otro problema que agrega la Máquina Cementera a este partido fue la dura lesión que sufrió su portero Kevin Mier. Y es que cuando se iba la primera parte del partido sucedió una acción que derivó en la salida del guardameta.

En centrocampista del rival, Adalberto Carrasquilla, tuvo una dura entrada contra el colombiano, que derivó en la salida inmediata del jugador, siendo reemplazado por el mexicano Andrés Gudiño. El panameño apenas vio la tarjeta amarilla y no hubo intervención del VAR.

Ahora, el periodista colombiano Pipe Sierra reveló puntualmente qué es lo que tiene el jugador de los Celestes. “Kevin Mier sufrió una fractura de tibia. Mañana analizarán el procedimiento a seguir. Puede ser intervenido quirúrgicamente”, sentenció.

El jugador no volverá a jugar en este 2025 por la gravedad de la lesión y se pierde los partidos de la Liguilla, la parte más importante del torneo mexicano. En esa vía, el equipo de Nicolás Larcamón deberá reponerse de una dura baja de cara a los Cuartos de Final, donde aún espera rival.

¿Cómo viene siendo el Apertura 2025 de Kevin Mier en Cruz Azul?

El jugador había sido titular en 16 de los 17 partidos del equipo en la Fase Regular de la competencia, solo se perdió el duelo ante América por la Jornada 13. En los mismos recibió 16 goles, es decir, una media de un gol por partido, pero en cuatro cotejos logró mantener la valla en cero.

En síntesis