Luego de la llegada de Diego Aguirre, la Máquina todavía no ha anunciado la llegada de refuerzos de peso para el torneo Apertura 2022.

Dicen que para que llegue lo nuevo, primero hay que salir de lo viejo. Esa es la premisa que viene cumpliendo Cruz Azul en este mercado de pases, donde ha centrado sus primeros esfuerzos en descartar a los jugadores que no entran en los planes de Diego Aguirre y luego pensar en las posibles incorporaciones para el torneo Apertura 2022.

Hasta el momento, los Cementeros solamente confirmaron la incorporación de Andrés Gudiño, portero que viene procedente del Tepatitlán de la Liga de Expansión MX y que además es una de las grandes apuestas de la directiva para sumar gente joven al plantel. Sin embargo, el camino todavía es muy largo para la Máquina en el periodo de transferencias.

Aquino descarta regresar

Luego de su paso por Europa y siete temporadas en Tigres, Javier Aquino considera poco probable que se produzca su regreso a Cruz Azul, equipo con el que debutó en la Liga MX. El extremo se siente cómodo jugando en los Felinos e incluso piensa en culminar su carerra con los de la UANL. "Honestamente no me veo regresando a Cruz Azul, creo que eché raíces en Tigres, si hay un equipo en el que yo me vea retirándome es en Tigres".

Nailea Vidrio sería el primer refuerzo de Cruz Azul Femenil

La Máquina continúa con sus trabajos de pretemporada y los planes para armar un equipo competitivo para el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil. De acuerdo con la publicación del portal Mediotiempo, Nailea Vidrio sería la primera incorporación del equipo y posteriormente podrían sumarse Karen García y María Andrea.