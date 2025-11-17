Así quedó la tabla del Grupo A de las Eliminatorias UEFA tras la victoria de Alemania ante Eslovaquia

Las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 se definen esta semana. Algunos países ya sacaron su boleto con antelación, pero otros llegaron hasta la última instancia sin el pase en su poder. Uno de ellos era nada más y nada menos que Alemania, que debía -por lo menos- empatar para asegurar el primer puesto del Grupo A.

Los teutones son siempre candidatos en la Copa del Mundo, pero su derrota con Eslovaquia en septiembre complicó su clasificación y, aunque llegaban a la última jornada en la cima del grupo, otra caída contra los eslovacos los habría enviado al repechaje para intentar clasificar a la cita mundialista.

Finalmente, la Selección de Alemania hizo los deberes y ganó su partido de manera contundente por 6-0 en el Red Bull Arena de Leipzig. De esta manera, los comandados por Julian Nagelsmann consiguieron el boleto de manera directa, mientras que Eslovaquia disputará la repesca.

Leroy Sané marcó un doblete ante Eslovaquia (GETTY IMAGES)

La tabla de posiciones del Grupo A de las Eliminatorias UEFA

