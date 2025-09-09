Es tendencia:
¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Hungría vs. Portugal por las Eliminatorias UEFA

Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en Budapest: los dirigidos por Roberto Martínez están listos para enfrentar a Hungría en el Puskás Arena.

Por Tomas Vetere

Hungría y Portugal, cara a cara en Budapest por un partido clave para la clasificación
Llegó el último día de la ventana FIFA: HOY, martes 9 de septiembre, se enfrentarán Hungría y Portugal por la segunda jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. El duelo correspondiente al Grupo F se llevará a cabo en el Puskás Arena y será arbitrado por el belga Erik Lambrechts.

Con Cristiano Ronaldo como emblema, los lusos ganaron su primer partido contra Armenia, con goleada 5-0, y quedaron posicionados en lo más alto de su zona. Por su parte, los conducidos por el italiano Marco Rossi empataron 2-2 en su debut contra Irlanda del Sur y necesitan volver a sumar puntos como locales.

La alineación de Hungría para recibir a los portugueses

  • Dénes Dibusz
  • Loïc Négo
  • Willi Orbán
  • Ádám Szalai
  • Milos Kerkez
  • Bendegúz Bolla
  • Dominik Szoboszlai
  • Callum Styles
  • Alex Tóth
  • Balázs Tóth
  • Barnabás Varga
  • DT: Marco Rossi
Con CR7, la alineación de Portugal para visitar Budapest

  • Diego Costa
  • João Cancelo
  • Rúben Dias
  • Gonçalo Inácio
  • Nuno Mendes
  • Vitinha
  • João Neves
  • Bruno Fernandes
  • João Félix
  • Cristiano Ronaldo
  • DT: Roberto Martínez

Así está la tabla de posiciones del Grupo F de las Eliminatorias UEFA

tomas vetere
Tomas Vetere
