Llegó el último día de la ventana FIFA: HOY, martes 9 de septiembre, se enfrentarán Hungría y Portugal por la segunda jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. El duelo correspondiente al Grupo F se llevará a cabo en el Puskás Arena y será arbitrado por el belga Erik Lambrechts.
Con Cristiano Ronaldo como emblema, los lusos ganaron su primer partido contra Armenia, con goleada 5-0, y quedaron posicionados en lo más alto de su zona. Por su parte, los conducidos por el italiano Marco Rossi empataron 2-2 en su debut contra Irlanda del Sur y necesitan volver a sumar puntos como locales.
La alineación de Hungría para recibir a los portugueses
- Dénes Dibusz
- Loïc Négo
- Willi Orbán
- Ádám Szalai
- Milos Kerkez
- Bendegúz Bolla
- Dominik Szoboszlai
- Callum Styles
- Alex Tóth
- Balázs Tóth
- Barnabás Varga
- DT: Marco Rossi
Con CR7, la alineación de Portugal para visitar Budapest
- Diego Costa
- João Cancelo
- Rúben Dias
- Gonçalo Inácio
- Nuno Mendes
- Vitinha
- João Neves
- Bruno Fernandes
- João Félix
- Cristiano Ronaldo
- DT: Roberto Martínez