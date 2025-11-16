Es tendencia:
¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Italia vs. Noruega por las Eliminatorias UEFA

Italia se mide ante Noruega por la última jornada de las Eliminatorias UEFA en busca de un resultado histórico que los clasifique de manera directa.

Por Ramiro Canessa

Italia vs. Noruega por Eliminatorias UEFA.
© Getty ImagesItalia vs. Noruega por Eliminatorias UEFA.

Italia se juega su última carta en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 en un duelo decisivo ante una Noruega que llega en un nivel extraordinario. La Gli Azzurri tuvo una fase de grupos muy buena, con seis victorias en siete partidos, pero el rendimiento arrollador de los noruegos los dejó prácticamente sin margen para soñar con la clasificación directa.

Este encuentro, que comenzará a las 13:45 hs de la CDMX, definirá el futuro del equipo de Gennaro Gattuso. Para llegar al Mundial de forma directa, Italia necesitaría un resultado prácticamente imposible: ganar por 17 goles para superar la diferencia de gol de Noruega. Aun así, buscarán cerrar la fase con la mejor imagen posible.

Italia viene de una sólida victoria por 2-0 ante Moldavia en la jornada anterior, un partido que sirvió para recuperar confianza de cara al cierre del grupo. El funcionamiento fue correcto, pero ahora enfrentan un reto completamente distinto ante uno de los equipos más fuertes de toda la eliminatoria.

Del otro lado, Noruega llega encendida después de golear 4-1 a Estonia, un triunfo que confirmó su enorme poder ofensivo. Con jugadores como Erling Haaland y Alexander Sørloth en gran nivel, el equipo nórdico es amplio favorito para quedarse con el primer lugar del grupo y asegurar su boleto directo al Mundial.

Alineación de Italia para enfrentar a Noruega

  • Gianluigi Donnarumma
  • Giovanni Di Lorenzo
  • Alessandro Bastoni
  • Matteo Ranieri
  • Andrea Cambiaso
  • Davide Frattesi
  • Samuele Ricci
  • Sandro Tonali
  • Federico Dimarco
  • Giacomo Raspadori
  • Mateo Retegui
¿Qué resultados necesita Italia para clasificar al Mundial 2026 en el juego ante Noruega?

Alineación de Noruega para visitar a Italia

  • Orjan Nyland
  • Julian Ryerson
  • Kristoffer Ajer
  • Torbjørn Heggem
  • David Møller Wolfe
  • Oscar Bobb
  • Sander Berge
  • Patrick Berg
  • Antonio Nusa
  • Alexander Sørloth
  • Erling Haaland
Ramiro Canessa
