¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Italia vs. Noruega por las Eliminatorias UEFA

Italia se juega su última carta en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 en un duelo decisivo ante una Noruega que llega en un nivel extraordinario. La Gli Azzurri tuvo una fase de grupos muy buena, con seis victorias en siete partidos, pero el rendimiento arrollador de los noruegos los dejó prácticamente sin margen para soñar con la clasificación directa.

Este encuentro, que comenzará a las 13:45 hs de la CDMX, definirá el futuro del equipo de Gennaro Gattuso. Para llegar al Mundial de forma directa, Italia necesitaría un resultado prácticamente imposible: ganar por 17 goles para superar la diferencia de gol de Noruega. Aun así, buscarán cerrar la fase con la mejor imagen posible.

Italia viene de una sólida victoria por 2-0 ante Moldavia en la jornada anterior, un partido que sirvió para recuperar confianza de cara al cierre del grupo. El funcionamiento fue correcto, pero ahora enfrentan un reto completamente distinto ante uno de los equipos más fuertes de toda la eliminatoria.

Del otro lado, Noruega llega encendida después de golear 4-1 a Estonia, un triunfo que confirmó su enorme poder ofensivo. Con jugadores como Erling Haaland y Alexander Sørloth en gran nivel, el equipo nórdico es amplio favorito para quedarse con el primer lugar del grupo y asegurar su boleto directo al Mundial.

Alineación de Italia para enfrentar a Noruega

Gianluigi Donnarumma

Giovanni Di Lorenzo

Alessandro Bastoni

Matteo Ranieri

Andrea Cambiaso

Davide Frattesi

Samuele Ricci

Sandro Tonali

Federico Dimarco

Giacomo Raspadori

Mateo Retegui

Alineación de Noruega para visitar a Italia