La Selección de Italia es consciente de que no puede volver a decepcionar a sus aficionados, y que se impone como una obligación clasificar a la próxima Copa del Mundo. La mochila que porta la nueva camada de futbolistas de la escuadra tricolor es cada vez más pesada, y tendrán que luchar contra viento y marea para poder ganarse el boleto al Mundial 2026 que se viene.

Publicidad

Publicidad

En la etapa contemporánea del futbol de selecciones, la ‘Azzurra’ ha sido la de peor performance entre las potencias europeas: viene de no jugar los últimos dos mundiales (Qatar 2022 y Rusia 2018), y además, en su última participación en la cita mundialista quedaron afuera en fase de grupos (Brasil 2014). Por ello, otro fracaso sería calamitoso e inadmisible para un equipo tan histórico.

¿Qué necesita Italia para clasificar al Mundial 2026?

En las Eliminatorias UEFA, Italia marcha en el 2° puesto del Grupo I, la zona que integra junto a Noruega, Israel, Estonia y Moldavia. Si bien de antemano la ‘Azzurra’ era la favorita a quedarse con el liderato de la zona, lo cierto es que la tiene prácticamente imposible, a falta de una sola fecha para el cierre de la fase de grupos de la competencia continental, donde recibirá a Noruega.

Según indica el formato de este certamen, el primero de cada grupo obtiene un boleto directo al Mundial 2026, y actualmente el puntero del Grupo I es Noruega, que tiene 3 puntos más que Italia (21 contra 18). Así, Italia tendría que ganarle ¡17-0! a Noruega para clasificar directamente y no tener que ir a Playoffs, instancia a la que ‘recaen’ los segundos de cada zona. Noruega hoy tiene diferencia de gol +29 e Italia +12, por ello el resultado amplio que tendrían que lograr.

Publicidad

Publicidad

Como este escenario es improbable, sobre todo por la jerarquía del rival y porque el oponente tiene figuras como Erling Haaland y Alexander Sorloth, si no gana 17-0 la ‘Azzurra’ terminará segunda y quedará clasificada a los “Playoffs” de las Eliminatorias UEFA, donde competirá contra otros quince equipos por los últimos cuatro cupos que otorgará esta competición para la próxima Copa Mundial de la FIFA.

ver también Italia vs. Noruega: cuándo y dónde juegan el partido de Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026

¿Cómo se juegan los Playoffs de las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026?

En primer lugar, cabe mencionar que a esta instancia clasifican los 12 equipos que terminan segundos en los grupos de estas Eliminatorias Europeas (entre ellos Italia, si no consigue esa goleada histórica) y también los 4 equipos mejores ganadores de grupo de la Nations League, dejando de lado a aquellos que hayan finalizado primeros o segundos en las Eliminatorias UEFA. De este modo, los ‘Playoffs’ tendrán 16 participantes europeos.

Estos 16 seleccionados serán divididos en cuatro “caminos” de cuatro equipos por camino. Estos ‘caminos’ constan de una semifinal y una final. Cada equipo que gana esas cuatro finales, cuatro países en total, obtendrán el boleto al Mundial 2026. Estos ‘caminos’ serán sorteados por la UEFA, considerando para los potes la posición de cada selección en el ránking FIFA, siendo los mejores posicionados los ‘cabezas de serie’ y que serán locales en esos partidos.

Publicidad

Publicidad

Los ‘Playoffs’ de las Eliminatorias UEFA se desarrollarán el 26 de marzo del 2026 (partidos de semifinales de los cuatro caminos) y el 31 de marzo de 2026 (las finales de los cuatro caminos). Bajo estas circunstancias, en esa última jornada FIFA previa al Mundial conoceremos a los últimos cuatro clasificados de Europa para el torneo de selecciones. El resto serán los que terminaron primeros en las Eliminatorias.

Italia no la tiene fácil para clasificar al Mundial y sufre [Foto: Getty]

La tabla de posiciones de las Eliminatorias UEFA en la previa de Italia vs. Noruega:

Publicidad