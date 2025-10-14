Es tendencia:
¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Bulgaria por las Eliminatorias UEFA

El equipo que dirige Luis De La Fuente quiere seguir manteniendo puntaje perfecto en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Por Ramiro Canessa

España vs. Bulgaria por eliminatorias UEFA.
© Getty ImagesEspaña vs. Bulgaria por eliminatorias UEFA.

Este martes continúa la actividad internacional con una nueva jornada de la Fecha FIFA, en la que distintas selecciones siguen su camino rumbo al Mundial 2026. Las eliminatorias en África, Centroamérica y Europa comienzan a definir qué equipos dirán presente en la próxima Copa del Mundo.

En el Grupo E de las Eliminatorias UEFA, España recibe a Bulgaria a las 12:45 horas de la CDMX, en el Estadio Santiago Bernabéu. Los campeones de Europa buscan extender su racha perfecta y dar un nuevo paso hacia la clasificación.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega con puntaje ideal tras ganar los tres partidos disputados hasta ahora. Con un juego sólido, dinámico y mucho talento joven, La Roja se consolida como uno de los grandes favoritos a quedarse con el primer lugar del grupo.

Por su parte, Bulgaria atraviesa una situación completamente diferente. El conjunto visitante perdió todos sus compromisos y necesita sumar cuanto antes para mantener vivas sus esperanzas de clasificación. Un resultado positivo ante España sería un golpe anímico enorme.

Alineación de España para enfrentar a Bulgaria

  • Unai Simón
  • Pedro Porro
  • Robin Le Normand
  • Pau Cubarsí
  • Alejandro Grimaldo
  • Pedri
  • Martín Zubimendi
  • Mikel Merino
  • Yeremy Pino
  • Mikel Oyarzabal
  • Álex Baena

Alineación de Bulgaria para visitar a España

  • Dimitar Mitov
  • Ivelin Popov
  • Valeri Bozhinov
  • Petko Hristov
  • Martin Petrov
  • Ivaylo Chochev
  • Vladislav Stoyanov
  • Bozhidar Kraev
  • Radoslav Kirlov
  • Kiril Despodov
  • Marin Petkov
