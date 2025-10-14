Durante su extensa carrera en el futbol europeo, Lionel Messi nunca fue de contar con una seguridad personal tan cercana como la que tiene actualmente en Estados Unidos. Ni en sus años con el Barcelona ni en su etapa con el Paris Saint-Germain se había visto algo similar.

Desde su llegada al Inter Miami de la MLS, el astro argentino decidió reforzar su entorno con un guardaespaldas privado que se encarga no solo de su protección, sino también de la de su esposa, Antonela Roccuzzo, y de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

El encargado de esa tarea es Yassine Cheuko, un hombre que se volvió viral en más de una ocasión. En múltiples partidos se lo ha visto reaccionar rápidamente cuando algún fanático intenta acercarse demasiado al campeón del mundo, con el objetivo de cuidar su integridad.

Sin embargo, esta vez fue noticia por un motivo totalmente distinto. En las últimas horas se viralizó un video en el que aparece Cheuko marcando un golazo durante un partido informal. La grabación superó el millón de reproducciones y lo muestra celebrando eufórico, incluso quitándose la camiseta en pleno festejo.

¿Quién es realmente el hombre que protege a Messi?

Se trata de Yassine Cheuko, un exmilitar estadounidense que formó parte de las fuerzas de élite de su país. Prestó servicio en Irak y Afganistán como miembro de los Navy SEALs, grupo especializado en operaciones de alta exigencia y misiones estratégicas.

Además, en sus redes sociales muestra su otra gran faceta: es experto en artes marciales mixtas (MMA), con varias peleas registradas. También entrena taekwondo y boxeo de manera constante, lo que explica su impresionante condición física.

