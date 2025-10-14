Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

El guardaespaldas de Lionel Messi sorprendió con un golazo que es furor en redes

El guardaespaldas del futbolista argentino sorprendió a todos con un video que se hizo viral en las últimas horas.

Por Ramiro Canessa

El golazo que hizo el guardaespaldas de Messi.
© Getty ImagesEl golazo que hizo el guardaespaldas de Messi.

Durante su extensa carrera en el futbol europeo, Lionel Messi nunca fue de contar con una seguridad personal tan cercana como la que tiene actualmente en Estados Unidos. Ni en sus años con el Barcelona ni en su etapa con el Paris Saint-Germain se había visto algo similar.

Publicidad
El mejor futbolista de la historia según Zlatan Ibrahimovic: “Era futbol”

ver también

El mejor futbolista de la historia según Zlatan Ibrahimovic: “Era futbol”

Desde su llegada al Inter Miami de la MLS, el astro argentino decidió reforzar su entorno con un guardaespaldas privado que se encarga no solo de su protección, sino también de la de su esposa, Antonela Roccuzzo, y de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

El encargado de esa tarea es Yassine Cheuko, un hombre que se volvió viral en más de una ocasión. En múltiples partidos se lo ha visto reaccionar rápidamente cuando algún fanático intenta acercarse demasiado al campeón del mundo, con el objetivo de cuidar su integridad.

Mientras Lionel Messi anotó 36 goles en esta temporada, los que convirtió Cristiano Ronaldo

ver también

Mientras Lionel Messi anotó 36 goles en esta temporada, los que convirtió Cristiano Ronaldo

Sin embargo, esta vez fue noticia por un motivo totalmente distinto. En las últimas horas se viralizó un video en el que aparece Cheuko marcando un golazo durante un partido informal. La grabación superó el millón de reproducciones y lo muestra celebrando eufórico, incluso quitándose la camiseta en pleno festejo.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Quién es realmente el hombre que protege a Messi?

Se trata de Yassine Cheuko, un exmilitar estadounidense que formó parte de las fuerzas de élite de su país. Prestó servicio en Irak y Afganistán como miembro de los Navy SEALs, grupo especializado en operaciones de alta exigencia y misiones estratégicas.

Además, en sus redes sociales muestra su otra gran faceta: es experto en artes marciales mixtas (MMA), con varias peleas registradas. También entrena taekwondo y boxeo de manera constante, lo que explica su impresionante condición física.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
El mejor futbolista de la historia según Zlatan Ibrahimovic: “Era futbol”
Futbol Internacional

El mejor futbolista de la historia según Zlatan Ibrahimovic: “Era futbol”

Mientras Messi anotó 36 goles en esta temporada, los que convirtió CR7
Futbol Internacional

Mientras Messi anotó 36 goles en esta temporada, los que convirtió CR7

Messi felicitó a la Selección Argentina Sub 20
Mundial Sub 20

Messi felicitó a la Selección Argentina Sub 20

¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Bulgaria
Eliminatorias UEFA

¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Bulgaria

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo