¿Por qué no juega Lamine Yamal en España vs. Georgia por las Eliminatorias UEFA?

La Selección de España recibe a Georgia desde las 12:45 hs (CDMX) por la Jornada 3 del Grupo E de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. La Roja ganó dos primeros encuentros ante Turquía y Bulgaria, pero ahora buscará completar una primera rueda perfecta ante Khvicha Kvaratskhelia y compañía.

No obstante, Luis de la Fuente no podrá contar con una de sus figuras para este cotejo: Lamine Yamal. La estrella de Barcelona ya había regresado de su lesión y jugó los partidos contra Real Sociedad y PSG. Sin embargo, luego se perdió el choque con Sevilla y no fue convocado para el parón internacional con la Selección de España.

¿Por qué Lamine Yamal no fue convocado?

Lamine acusó molestias en el pubis. El extremo de 18 años se había ausentado en cuatro partidos posteriores al parón internacional anterior por este mismo problema y ahora se resintió. Sin embargo, todo apunta a que volverá a los terrenos de juego una vez que finalice la vigente fecha FIFA. Es decir, llegaría al clásico con Real Madrid.

Lamine Yamal en la previa de Barcelona vs. PSG (GETTY IMAGES)

Todos los partidos que se perdió Lamine Yamal en la temporada 2025-26