Pésimas noticias para Barcelona: otro jugador se lesionó con la Selección de España

El conjunto culé había protagonizado un altercado con la RFEF por una reciente lesión de Lamine Yamal y ahora la Roja le devuelve a otro futbolista con problemas musculares.

Por Leandro Barraza

Un jugador de Barcelona se retiró lesionado de la Selección de España
© GETTY IMAGESUn jugador de Barcelona se retiró lesionado de la Selección de España

La relación entre Barcelona y la Selección de España se tensó luego luego de la lesión en el pubis de Lamine Yamal que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego en el inicio de la temporada 2025-26. Hansi Flick -estratega del Barça- criticó públicamente a La Roja por no haber cuidado a la joya y desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) defendieron su postura.

Finalmente Lamine volvió a los terrenos de juego, pero justo antes del parón internacional acusó nuevas molestias y no se sumó a los entrenamientos de España, una medida que podría haber sido a modo de precaución por parte del Barcelona para no exponer nuevamente a su figura.

No obstante, para desgracia de Hansi Flick y los aficionados culés, la RFEF comunicó este viernes 10 de octubre la lesión de otro jugador del Barcelona que sí se encontraba con La Roja: Dani Olmo. El centrocampista es una pieza importante en el conjunto blaugrana, pero deberá parar un tiempo por molestias musculares en su pierna izquierda.

Dani Olmo, jugador del FC Barcelona (GETTY IMAGES)

Dani Olmo, jugador del FC Barcelona (GETTY IMAGES)

De esta manera, ya son tres los mediocampistas ofensivos que Barcelona tiene en la enfermería: Gavi, Fermín López y ahora Dani Olmo. Esto significa un importante dolor de cabeza para Flick tomando en cuenta que en 16 días se juega el Clásico con Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.

El comunicado de la RFEF sobre la lesión de Dani Olmo

“Dani Olmo no podrá enfrentarse a Georgia en Elche y a Bulgaria en Valladolid por lesión. El jugador llegó el pasado lunes a la concentración con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona. Desde ese momento la sintomatología ha ido mejorando poco a poco con tratamiento y dosificación de cargas. Por lo que en el día de hoy estaba planificado que el delantero hiciera exclusivamente una parte del entrenamiento programado donde ha referido molestias musculares en la pierna izquierda.

Por ello, se le han realizado unas pruebas complementarias y se le ha diagnosticado una lesión muscular de la que se ha informado a los servicios médicos del FC Barcelona. El jugador iniciará su recuperación en la concentración de la Selección y mañana regresará a Barcelona cuando el resto de la expedición viaje hasta Elche para enfrentarse a la selección georgiana”.

leandro barraza
Leandro Barraza
