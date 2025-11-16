Qué pasa si Italia gana, pierde o empata ante Noruega por las eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

Italia ha tenido una eliminatoria muy buena rumbo al Mundial 2026, pero se encontró con una Noruega imparable que, salvo un milagro, lo dejará en zona de repechaje. Los dirigidos por Gennaro Gattuso ganaron seis de los siete partidos que disputaron, pero aun así están en una situación muy complicada para clasificar de forma directa a la competición internacional.

Desde las 13:45 hs de la CDMX, la Gli Azzurri recibe a Noruega por la última jornada de la fase de grupos, consciente de que sus posibilidades son mínimas. Aun así, existe un único escenario que podría meter a Italia directamente al Mundial, aunque es prácticamente imposible de conseguir. A continuación, los escenarios.

¿Qué pasa si Italia gana ante Noruega?

El único resultado que clasifica a Italia de manera directa es una victoria por una diferencia de 17 goles, ya que Noruega tiene actualmente +29 de diferencia de gol e Italia apenas +12. Solo un triunfo por esa abultada diferencia le permitirá superar a los noruegos en la tabla. Es el único escenario que le permite evitar el repechaje. Todo lo que no sea golear de forma histórica los condena a la repesca.

¿Qué pasa si Italia empata ante Noruega?

El empate no le sirve a Italia bajo ningún punto de vista. Con un solo punto, Noruega mantendría la ventaja en diferencia de gol y los italianos quedarían en zona de repechaje sin posibilidad matemática de alcanzar la clasificación directa. Aunque sumen, el resultado no cambia su destino.

¿Qué pasa si Italia pierde ante Noruega?

Si Italia pierde, también quedará automáticamente en el repechaje. La derrota no solo mantiene a Noruega arriba, sino que ampliará todavía más la diferencia entre ambos, haciendo imposible cualquier intento de clasificación directa. Tanto el empate como la derrota dejan a Italia sin chances y solo un triunfo por una diferencia histórica los meterá en el Mundial 2026.

En síntesis