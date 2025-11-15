Un escenario que nadie imaginaba en el planeta futbol y que dentro de muy poco podría definirse, es la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se pierda el debut en el Mundial 2026. Sí, el legendario goleador tiene chances reales de quedarse afuera del primer partido de la próxima Copa del Mundo, a raíz de una penalización letal que podría sufrir en cualquier momento.

Publicidad

Publicidad

La Selección de Portugal, de la que el ‘Bicho’ es el capitán y máximo artillero, podría clasificarse este mismo domingo a la cita mundialista. Sin embargo, en el cuadro luso están al tanto de que el atacante depende de un ‘guiño’ de FIFA para evitar un castigo doloroso, en el que será su último Mundial como jugador profesional antes de su retiro definitivo del futbol.

Esta situación parte de la tarjeta roja que CR7 recibió en el último partido de Eliminatorias UEFA, donde el portugués le dio un codazo sin balón a un rival. Tras esa jugada, el juez revisó la acción en el VAR y expulsó a Ronaldo. Así, la extensión de la sanción del Comité Disciplinario determinará si estará o no en el estreno de su seleccionado en Mundial 2026, según la cantidad de jornadas que amerite la pena.

Horas decisivas para el futuro de CR7 en el Mundial [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Ante el escenario presentado, si recibe más de una fecha de suspensión será baja para el primer juego de Portugal en la próxima Copa Mundial de la FIFA. Esto es, dado que si le cabe solo una jornada de castigo, la cumplirá este domingo ante Armenia en el último encuentro de Eliminatorias Europeas. Si son más, el siguiente compromiso oficial es en el torneo intercontinental.

De acuerdo a la reglamentación vigente, en caso de que el Comité considere que se trata de ‘juego violento’, hasta tres jornadas podrían darle, y en ese fatídico contexto, se perdería no solo el debut sino también un segundo partido de Mundial. La sanción está siendo evaluada por el organismo pertinente y, cuando llegue a una conclusión, será anunciada en las próximas horas a través de la plataforma de la Federación y sus respectivos canales de comunicación.

La normativa es clara: una sanción de estas características no se puede cumplir en partidos amistosos (como los de la jornada FIFA del mes de marzo 2026). Si Cristiano Ronaldo fuese penalizado con más de una fecha, sí o sí se quedará sin partido inaugural de Portugal. Como las Eliminatorias UEFA vendrían a ser la ‘fase previa’ del Mundial propiamente dicho, la sanción se traslada a la fase siguiente que sería la fase de grupos de la competición de selecciones.

Publicidad

Publicidad

ver también Qué resultados necesita Portugal para clasificar al Mundial 2026 tras la derrota ante Irlanda

El antecedente que condena a Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026:

Hay un episodio muy reciente que marca un precedente para el posible castigo a CR7: Nicolás Otamendi será baja por el mismo motivo para el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo del año próximo. El marcador central de la ‘Albiceleste’ y compañero de Lionel Messi, fue expulsado en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas y deberá cumplir la suspensión en el Mundial. Es más, la AFA pidió que lo haga en la “Finalíssima” contra España (partido oficial), pero no fue aceptado ya que no está regularizada por FIFA. ¿Tendremos una primera fecha de Mundial sin el ‘Bicho’? Será cuestión de horas saberlo…

ver también ¡No será Argentina! La IA predijo el campeón del Mundial 2026 y anticipó un ganador nuevo

La jugada que condenó a Cristiano Ronaldo en Eliminatorias Europeas: