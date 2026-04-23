Se acabó el ciclo de José Antonio Noriega tras un catastrófico primer semestre, que sólo terminó de llevarse puesto un proyecto que estaba al borde del colapso. Ante la inminente salida de ‘Tato’, Rayados abrochó la llegada de Dennis Te Kloesen como nuevo director deportivo. Es cuestión de días para que la institución haga oficial la contratación del neerlandés para encabezar el nuevo proceso.

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Dennis Te Kloese posee una vasta y heterogénea carrera como ‘mánager’, y fue elegido sobre todo por su conocimiento profundo y en primera persona del futbol mexicano. En su espalda cuenta con experiencia en las Chivas de Guadalajara e incluso en la Selección Mexicana, donde adquirió sabiduría sobre el ámbito local.

Esta incorporación a la estructura del Club de Futbol Monterrey tomó por sorpresa a muchos aficionados, que no contaban con este nombre en el radar. También asombró lo rápido que se movió la directiva en busca del reemplazo de Tato. Las repercusiones fueron inmediatas e involucraron a ex jugadores que se manifestaron sobre el arribo del nuevo mandatario.

Uno de los que se expresó respecto a la nueva adición a quienes toman las decisiones del futbol profesional ha sido Neri Cardozo, una persona muy querida dentro del mundo Rayados. El futbolista que supo ser campeón de una Liga MX, una Copa MX y tres Concachampions con el club, se distanció de la elección realizada por la directiva de ‘La Pandilla’ para lo que viene.

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El argentino naturalizado mexicano sostuvo que le hubiese gustado alguien con más sentido de pertenencia y con currículum, y postuló a Víctor Manuel Vucetich como su candidato. “Tiene que ser alguien de la casa” y “Vuce”, comentó Neri Cardozo en una publicación de Instagram, donde se daba a conocer la noticia del fichaje de Dennis te Kloesen. “En el equipo Los Ángeles Galaxy 0 títulos”, agregó el ex volante de Monterrey, haciendo referencia a que en su último equipo de CONCACAF el neerlandés no tuvo el éxito que necesita Rayados.

Desde su salida del Monterrey, Neri Cardozo siempre se ha mantenido muy cercano y al tanto de la vida deportiva del club. Incluso, actualmente posee una academia formativa de futbol asociada a Rayados, donde forma a futuras promesas que puedan luego sumarse a fuerzas básicas de La Pandilla. Por ello, por su sentimiento por el cuadro albiazul, pidió que una persona “del riñón” sea tenido en cuenta y no alguien del extranjero. Sin embargo, poco podrá hacer ya que el acuerdo está cerrado. ¿Le hará cambiar de opinión Dennis te Kloesen?