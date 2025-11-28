Es tendencia:
¿A qué hora es la clasificación de la carrera Sprint del GP de Qatar 2025 de la F1?

Conoce en qué horario podrás sintonizar la sprint qualy del Gran Premio de Qatar 2025 según tu país.

Por Leandro Barraza

Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar 2025
© GETTY IMAGESMax Verstappen en el Gran Premio de Qatar 2025

El Gran Premio de Qatar 2025 podría definir al nuevo campeón de la Fórmula 1. Esta jornada es la penúltima del calendario y cuenta con carrera Sprint, motivo por el cual los pilotos pueden aspirar a un máximo de 33 puntos. Por eso, a partir de este viernes ya se empiezan a disputar cosas importantes con la clasificación para la sprint.

Actualmente, Lando Norris lleva una ventaja de 24 unidades por encima de Max Verstappen y Oscar Piastri. La última vez que hubo Sprint, el británico de McLaren consiguió tanto la pole como la victoria, algo que buscará repetir para quedar a un paso de su primera consagración en la máxima categoría del automovilismo.

Sin embargo, no lo tendrá fácil, ya que Piastri le plantó cara en la Práctica Libre 1 y marcó el mejor tiempo. Verstappen, en cambio, sufrió en la primera sesión del día y apenas pudo finalizar sexto. A continuación, conoce a qué hora sintonizar la sprint qualy del GP de Qatar.

Horario por países de la clasificación sprint del GP de Qatar 2025

  • México: 11:30 HS
  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 12:30 HS
  • Bolivia y Venezuela: 13:30 HS
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 14:30 HS
McLaren promete liderar el GP de Qatar 2025 (GETTY IMAGES)

McLaren promete liderar el GP de Qatar 2025 (GETTY IMAGES)

La tabla del Mundial de Pilotos 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 390
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 366
  3. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 366
  4. George Russell (Mercedes) – 294
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 226
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 152
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 137
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49
  11. Carlos Sainz Jr. (Williams) – 48
  12. Oliver Bearman (Haas) – 41
  13. Fernando Alonso (Aston Martin) – 40
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  16. Esteban Ocon (Haas) – 32
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0
