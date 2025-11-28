El Gran Premio de Qatar 2025 podría definir al nuevo campeón de la Fórmula 1. Esta jornada es la penúltima del calendario y cuenta con carrera Sprint, motivo por el cual los pilotos pueden aspirar a un máximo de 33 puntos. Por eso, a partir de este viernes ya se empiezan a disputar cosas importantes con la clasificación para la sprint.
Actualmente, Lando Norris lleva una ventaja de 24 unidades por encima de Max Verstappen y Oscar Piastri. La última vez que hubo Sprint, el británico de McLaren consiguió tanto la pole como la victoria, algo que buscará repetir para quedar a un paso de su primera consagración en la máxima categoría del automovilismo.
Sin embargo, no lo tendrá fácil, ya que Piastri le plantó cara en la Práctica Libre 1 y marcó el mejor tiempo. Verstappen, en cambio, sufrió en la primera sesión del día y apenas pudo finalizar sexto. A continuación, conoce a qué hora sintonizar la sprint qualy del GP de Qatar.
Horario por países de la clasificación sprint del GP de Qatar 2025
- México: 11:30 HS
- Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 12:30 HS
- Bolivia y Venezuela: 13:30 HS
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 14:30 HS
McLaren promete liderar el GP de Qatar 2025 (GETTY IMAGES)
La tabla del Mundial de Pilotos 2025
- Lando Norris (McLaren) – 390
- Oscar Piastri (McLaren) – 366
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – 366
- George Russell (Mercedes) – 294
- Charles Leclerc (Ferrari) – 226
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 152
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 137
- Alex Albon (Williams) – 73
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49
- Carlos Sainz Jr. (Williams) – 48
- Oliver Bearman (Haas) – 41
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 40
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 36
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32
- Esteban Ocon (Haas) – 32
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28
- Pierre Gasly (Alpine) – 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
- Franco Colapinto (Alpine) – 0
- Jack Doohan (Alpine) – 0
