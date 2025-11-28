El Gran Premio de Qatar 2025 podría definir al nuevo campeón de la Fórmula 1. Esta jornada es la penúltima del calendario y cuenta con carrera Sprint, motivo por el cual los pilotos pueden aspirar a un máximo de 33 puntos. Por eso, a partir de este viernes ya se empiezan a disputar cosas importantes con la clasificación para la sprint.

Actualmente, Lando Norris lleva una ventaja de 24 unidades por encima de Max Verstappen y Oscar Piastri. La última vez que hubo Sprint, el británico de McLaren consiguió tanto la pole como la victoria, algo que buscará repetir para quedar a un paso de su primera consagración en la máxima categoría del automovilismo.

Sin embargo, no lo tendrá fácil, ya que Piastri le plantó cara en la Práctica Libre 1 y marcó el mejor tiempo. Verstappen, en cambio, sufrió en la primera sesión del día y apenas pudo finalizar sexto. A continuación, conoce a qué hora sintonizar la sprint qualy del GP de Qatar.

Horario por países de la clasificación sprint del GP de Qatar 2025

México : 11:30 HS

: 11:30 HS Colombia, Ecuador, Perú y Panamá : 12:30 HS

: 12:30 HS Bolivia y Venezuela : 13:30 HS

: 13:30 HS Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 14:30 HS

La tabla del Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 390 Oscar Piastri (McLaren) – 366 Max Verstappen (Red Bull Racing) – 366 George Russell (Mercedes) – 294 Charles Leclerc (Ferrari) – 226 Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 Kimi Antonelli (Mercedes) – 137 Alex Albon (Williams) – 73 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49 Carlos Sainz Jr. (Williams) – 48 Oliver Bearman (Haas) – 41 Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 32 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0