¿Por qué la Fórmula 1 no le entregó el trofeo de campeón a Lando Norris?

Lando Norris celebró este domingo su primer título de la Fórmula 1. El británico necesitaba terminar en el podio del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 para asegurarse el campeonato de pilotos y así lo logró al finalizar tercero por detrás de Max Verstappen y Oscar Piastri.

Publicidad

Publicidad

Tras cruzar la meta, Norris realizó las famosas ‘donas’ con el coche y saludó a sus allegados visiblemente emcionado. Más adelante, subió al podio para recibir el premio del tercer puesto de la carrera y festejó con champagne. Sin embargo, no recibió el trofeo de campeón de la F1.

¿Por qué la F1 no le entregó el trofeo de campeón a Lando Norris?

El campeón de la F1 obtiene un trofeo alargado en forma de espiral que cuenta con la firma de los campeones. Sin embargo, a diferencia de eventos como el Mundial de futbol o el Super bowl de la NFL, nunca se entrega el mismo día de la última carrera de la temporada. Por el contrario, la FIA organiza una Ceremonia de Entrega de Premios anual.

Trofeo de campeón de la Fórmula 1 (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Esto tiene una razón de ser. Y es que existe la posibilidad de que el resultado de la carrera final cambie en los días posteriores a disputarse por investigaciones o apelaciones que puedan llegar por parte de los otros equipos. Puntualmente, el Código Deportivo Internacional de la FIA permite un derecho de revisión y la solicitud puede efectuarse hasta 14 días después del evento.

ver también Con Lando Norris: así quedó la lista de todos los campeones de la Fórmula 1

En síntesis