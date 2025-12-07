Con Lando Norris: así quedó la lista de todos los campeones de la Fórmula 1

La Fórmula 1 tiene nuevo campeón: Lando Norris. Luego de ocho años repartidos entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, el piloto de McLaren sumó su nombre a la lista de ganadores de la categoría más importante del automovilismo tras finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi que se disputó este domingo 7 de diciembre.
Norris terminó el año con 223 puntos y superó por la mínima a Max Verstappen, quien acabó segundo a dos unidades de Lando. Así, McLaren cierra una temporada perfecta a la que se le suma también el Campeonato de Constructores que ya habían conseguido con antelación.
Lando Norris, campeón de la F1 2025 (@F1)
Todos los campeones de la Fórmula 1 (1950-2025)
- 1950 – Giuseppe Farina (Alfa Romeo)
- 1951 – Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo)
- 1952 – Alberto Ascari (Ferrari)
- 1953 – Alberto Ascari (Ferrari)
- 1954 – Juan Manuel Fangio (Maserati/Mercedes)
- 1955 – Juan Manuel Fangio (Mercedes)
- 1956 – Juan Manuel Fangio (Ferrari)
- 1957 – Juan Manuel Fangio (Maserati)
- 1958 – Mike Hawthorn (Ferrari)
- 1959 – Jack Brabham (Cooper)
- 1960 – Jack Brabham (Cooper)
- 1961 – Phil Hill (Ferrari)
- 1962 – Graham Hill (BRM)
- 1963 – Jim Clark (Lotus)
- 1964 – John Surtees (Ferrari)
- 1965 – Jim Clark (Lotus)
- 1966 – Jack Brabham (Brabham)
- 1967 – Denny Hulme (Brabham)
- 1968 – Graham Hill (Lotus)
- 1969 – Jackie Stewart (Matra)
- 1970 – Jochen Rindt (Lotus)
- 1971 – Jackie Stewart (Tyrrell)
- 1972 – Emerson Fittipaldi (Lotus)
- 1973 – Jackie Stewart (Tyrrell)
- 1974 – Emerson Fittipaldi (McLaren)
- 1975 – Niki Lauda (Ferrari)
- 1976 – James Hunt (McLaren)
- 1977 – Niki Lauda (Ferrari)
- 1978 – Mario Andretti (Lotus)
- 1979 – Jody Scheckter (Ferrari)
- 1980 – Alan Jones (Williams)
- 1981 – Nelson Piquet (Brabham)
- 1982 – Keke Rosberg (Williams)
- 1983 – Nelson Piquet (Brabham)
- 1984 – Niki Lauda (McLaren)
- 1985 – Alain Prost (McLaren)
- 1986 – Alain Prost (McLaren)
- 1987 – Nelson Piquet (Williams)
- 1988 – Ayrton Senna (McLaren)
- 1989 – Alain Prost (McLaren)
- 1990 – Ayrton Senna (McLaren)
- 1991 – Ayrton Senna (McLaren)
- 1992 – Nigel Mansell (Williams)
- 1993 – Alain Prost (Williams)
- 1994 – Michael Schumacher (Benetton)
- 1995 – Michael Schumacher (Benetton)
- 1996 – Damon Hill (Williams)
- 1997 – Jacques Villeneuve (Williams)
- 1998 – Mika Häkkinen (McLaren)
- 1999 – Mika Häkkinen (McLaren)
- 2000 – Michael Schumacher (Ferrari)
- 2001 – Michael Schumacher (Ferrari)
- 2002 – Michael Schumacher (Ferrari)
- 2003 – Michael Schumacher (Ferrari)
- 2004 – Michael Schumacher (Ferrari)
- 2005 – Fernando Alonso (Renault)
- 2006 – Fernando Alonso (Renault)
- 2007 – Kimi Räikkönen (Ferrari)
- 2008 – Lewis Hamilton (McLaren)
- 2009 – Jenson Button (Brawn GP)
- 2010 – Sebastian Vettel (Red Bull)
- 2011 – Sebastian Vettel (Red Bull)
- 2012 – Sebastian Vettel (Red Bull)
- 2013 – Sebastian Vettel (Red Bull)
- 2014 – Lewis Hamilton (Mercedes)
- 2015 – Lewis Hamilton (Mercedes)
- 2016 – Nico Rosberg (Mercedes)
- 2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)
- 2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)
- 2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)
- 2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)
- 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2022 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2024 – Max Verstappen (Red Bull)
- 2025 – Lando Norris (McLaren)
Máximos ganadores de la F1
- 7 títulos — Michael Schumacher, Lewis Hamilton
- 5 títulos — Juan Manuel Fangio
- 4 títulos — Alain Prost, Sebastian Vettel, Max Verstappen
- 3 títulos — Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet, Jack Brabham, Ayrton Senna
