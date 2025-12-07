Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Con Lando Norris: así quedó la lista de todos los campeones de la Fórmula 1

El piloto británico de McLaren cortó con la racha de cuatro títulos consecutivos de Max Verstappen tras finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Lando Norris ganó el Mundial de Pilotos 2025
© GETTY IMAGESLando Norris ganó el Mundial de Pilotos 2025

La Fórmula 1 tiene nuevo campeón: Lando Norris. Luego de ocho años repartidos entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, el piloto de McLaren sumó su nombre a la lista de ganadores de la categoría más importante del automovilismo tras finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi que se disputó este domingo 7 de diciembre.

Publicidad

Norris terminó el año con 223 puntos y superó por la mínima a Max Verstappen, quien acabó segundo a dos unidades de Lando. Así, McLaren cierra una temporada perfecta a la que se le suma también el Campeonato de Constructores que ya habían conseguido con antelación.

Lando Norris, campeón de la F1 2025 (@F1)

Lando Norris, campeón de la F1 2025 (@F1)

Todos los campeones de la Fórmula 1 (1950-2025)

  • 1950 – Giuseppe Farina (Alfa Romeo)
  • 1951 – Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo)
  • 1952 – Alberto Ascari (Ferrari)
  • 1953 – Alberto Ascari (Ferrari)
  • 1954 – Juan Manuel Fangio (Maserati/Mercedes)
  • 1955 – Juan Manuel Fangio (Mercedes)
  • 1956 – Juan Manuel Fangio (Ferrari)
  • 1957 – Juan Manuel Fangio (Maserati)
  • 1958 – Mike Hawthorn (Ferrari)
  • 1959 – Jack Brabham (Cooper)
  • 1960 – Jack Brabham (Cooper)
  • 1961 – Phil Hill (Ferrari)
  • 1962 – Graham Hill (BRM)
  • 1963 – Jim Clark (Lotus)
  • 1964 – John Surtees (Ferrari)
  • 1965 – Jim Clark (Lotus)
  • 1966 – Jack Brabham (Brabham)
  • 1967 – Denny Hulme (Brabham)
  • 1968 – Graham Hill (Lotus)
  • 1969 – Jackie Stewart (Matra)
  • 1970 – Jochen Rindt (Lotus)
  • 1971 – Jackie Stewart (Tyrrell)
  • 1972 – Emerson Fittipaldi (Lotus)
  • 1973 – Jackie Stewart (Tyrrell)
  • 1974 – Emerson Fittipaldi (McLaren)
  • 1975 – Niki Lauda (Ferrari)
  • 1976 – James Hunt (McLaren)
  • 1977 – Niki Lauda (Ferrari)
  • 1978 – Mario Andretti (Lotus)
  • 1979 – Jody Scheckter (Ferrari)
  • 1980 – Alan Jones (Williams)
  • 1981 – Nelson Piquet (Brabham)
  • 1982 – Keke Rosberg (Williams)
  • 1983 – Nelson Piquet (Brabham)
  • 1984 – Niki Lauda (McLaren)
  • 1985 – Alain Prost (McLaren)
  • 1986 – Alain Prost (McLaren)
  • 1987 – Nelson Piquet (Williams)
  • 1988 – Ayrton Senna (McLaren)
  • 1989 – Alain Prost (McLaren)
  • 1990 – Ayrton Senna (McLaren)
  • 1991 – Ayrton Senna (McLaren)
  • 1992 – Nigel Mansell (Williams)
  • 1993 – Alain Prost (Williams)
  • 1994 – Michael Schumacher (Benetton)
  • 1995 – Michael Schumacher (Benetton)
  • 1996 – Damon Hill (Williams)
  • 1997 – Jacques Villeneuve (Williams)
  • 1998 – Mika Häkkinen (McLaren)
  • 1999 – Mika Häkkinen (McLaren)
  • 2000 – Michael Schumacher (Ferrari)
  • 2001 – Michael Schumacher (Ferrari)
  • 2002 – Michael Schumacher (Ferrari)
  • 2003 – Michael Schumacher (Ferrari)
  • 2004 – Michael Schumacher (Ferrari)
  • 2005 – Fernando Alonso (Renault)
  • 2006 – Fernando Alonso (Renault)
  • 2007 – Kimi Räikkönen (Ferrari)
  • 2008 – Lewis Hamilton (McLaren)
  • 2009 – Jenson Button (Brawn GP)
  • 2010 – Sebastian Vettel (Red Bull)
  • 2011 – Sebastian Vettel (Red Bull)
  • 2012 – Sebastian Vettel (Red Bull)
  • 2013 – Sebastian Vettel (Red Bull)
  • 2014 – Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2015 – Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2016 – Nico Rosberg (Mercedes)
  • 2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2021 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2022 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2023 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2024 – Max Verstappen (Red Bull)
  • 2025 – Lando Norris (McLaren)
Publicidad

Máximos ganadores de la F1

  • 7 títulos — Michael Schumacher, Lewis Hamilton
  • 5 títulos — Juan Manuel Fangio
  • 4 títulos — Alain Prost, Sebastian Vettel, Max Verstappen
  • 3 títulos — Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet, Jack Brabham, Ayrton Senna
El único piloto que correrá en F1 por última vez en Abu Dhabi: no tienen asiento para 2026

ver también

El único piloto que correrá en F1 por última vez en Abu Dhabi: no tienen asiento para 2026

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
La decisión que tomaría Cruz Azul con Nicolás Larcamón tras la eliminación
Cruz Azul

La decisión que tomaría Cruz Azul con Nicolás Larcamón tras la eliminación

Checo Pérez fue tendencia durante el GP de Abu Dhabi que consagró a Lando Norris: “Se lo extraña”
FÓRMULA 1

Checo Pérez fue tendencia durante el GP de Abu Dhabi que consagró a Lando Norris: “Se lo extraña”

¿Cuándo comienza la temporada 2026 de la Fórmula 1?
FÓRMULA 1

¿Cuándo comienza la temporada 2026 de la Fórmula 1?

El mensaje de Sergio Ramos tras la eliminación de Rayados ante Toluca
Rayados de Monterrey

El mensaje de Sergio Ramos tras la eliminación de Rayados ante Toluca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo