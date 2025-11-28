Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1

El Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1 comenzó oficialmente este viernes 28 de noviembre con la primera y última Práctica Libre del fin de semana. Al tratarse de una cita con carrera Sprint, los pilotos solamente pudieron girar una única vez en el circuito de Losail antes de empezar a jugarse cosas importantes.

Todas las miradas están posadas en Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. El británico lidera el Mundial con 24 puntos de ventaja y tiene la posibilidad de celebrar el título este mismo domingo. Lejos de sentir la presión, fue de los mejores de la Free Practice 1 y ahora buscará ratificar su rendimiento en la sprint qualy.

Oscar Piastri fue el más rápido de la sesión con un tiempo de 1:20.924, seguido muy de cerca por Lando Norris y con Fernando Alonso sorprendiendo en el tercer lugar. De los tres que están luchando por el campeonato, el peor fue Max Verstappen, quien finalizó sexto. A continuación, conoce el resultado completo de la Práctica Libre 1 en Qatar.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Qatar 2025:

Oscar Piastri (McLaren) – 1:20.924 Lando Norris (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Max Verstappen (Red Bull) Alexander Albon (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine)

¿Cómo sigue el fin de semana del GP de Qatar 2025?

Viernes: Práctica Libre 1 – DISPUTADA

Viernes: Clasificación Sprint – 11:30 hs (CDMX)

Sábado: Carrera Sprint – 08:00 hs (CDMX)

Sábado: Clasificación – 12:00 hs (CDMX)

Domingo: Carrera – 10:00 hs (CDMX)