¿A qué hora es y cómo ver la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la F1?

Llegó el día. Este domingo se define el nuevo campeón de la Fórmula 1 entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri en el Gran Premio de Abu Dhabi 2025. Estos tres pilotos llegan con chances concretas de quedarse con el título y curiosamente también ocuparán los tres primeros lugares en la parrilla de salida.

Publicidad

Publicidad

El favorito para quedarse con el Mundial de Pilotos es Norris, a quien le alcanza con acabar la carrera en el podio para asegurarse el campeonato. No obstante, un P4 ya lo complica y esa fue precisamente la posición que obtuvo la última carrera. A continuación, todo lo que tienes que saber para poder ver la última carrera de la temporada 2025 de la F1.

¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025?

07:00h México

08:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

09:00h Venezuela y Bolivia

10:00h Argentina, Chile Uruguay y Paraguay

14:00h España

¿Qué canal transmite el GP de Abu Dhabi 2025?

Dado que Fox Sports perdió los derechos de la Máxima por irregularidades en los pagos, la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 se podrá disfrutar a través de SKY Sports en México. Además, los usuarios de todas partes del mundo tienen la posibilidad de seguir las acciones a través de F1 TV, mientras que la mayoría de países de Sudamérica también tendrán la opción de Disney+ Premium.

Publicidad

Publicidad

ver también Quién será el campeón de la Fórmula 1 2025 si Max Verstappen gana el Gran Premio de Abu Dhabi

Así está la lucha por el Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 408 | Posición de largada: 2° Max Verstappen (Red Bull Racing) – 396 | Posición de largada: 1° Oscar Piastri (McLaren) – 392 | Posición de largada: 3°

Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi 2025