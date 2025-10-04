Llegó la hora de la verdad en el Gran Premio de Singapur 2025. Las Prácticas Libres llegaron a su fin y ahora los coches volverán a saltar a la pista en la segunda sesión del sábado para disputar la qualy en el siempre difícil Circuito Urbano Marina Bay.

Cualquier error se paga caro en este trazado y los pilotos saben que el margen de error es nulo. Además, en Singapur es muy difícil sobrepasar, por lo que una buena qualy es clave para el resultado final del domingo. Sin embargo, las banderas y safety cars son moneda corriente y este factor también hace que la carrera sea impredecible.

Horario de la Clasificación del GP de Singapur 2025:

México: 07:00 hs (CDMX)

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:00 hs

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 09:00 hs

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 hs

Franco Colapinto y Max Verstappen (GETTY IMAGES)

¿Cómo es el formato de la qualy de la Fórmula 1?