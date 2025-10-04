Es tendencia:
A qué hora se corre la Clasificación del GP de Singapur 2025 de la Fórmula 1

Los pilotos saltan a la pista del Circuito Urbano Marina Bay para luchar por los mejores puestos en la parrilla de salida.

Por Leandro Barraza

Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1
© GETTY IMAGESGran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1

Llegó la hora de la verdad en el Gran Premio de Singapur 2025. Las Prácticas Libres llegaron a su fin y ahora los coches volverán a saltar a la pista en la segunda sesión del sábado para disputar la qualy en el siempre difícil Circuito Urbano Marina Bay.

Cualquier error se paga caro en este trazado y los pilotos saben que el margen de error es nulo. Además, en Singapur es muy difícil sobrepasar, por lo que una buena qualy es clave para el resultado final del domingo. Sin embargo, las banderas y safety cars son moneda corriente y este factor también hace que la carrera sea impredecible.

Horario de la Clasificación del GP de Singapur 2025:

  • México: 07:00 hs (CDMX)
  • Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:00 hs
  • Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 09:00 hs
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 hs
¿Cómo es el formato de la qualy de la Fórmula 1?

  • Q1: Los 20 pilotos marcan tiempos y avanzan los 15 mejores.
  • Q2: Los 15 pilotos que siguen con vida vuelven a girar y los 10 mejores tiempos clasifican a la última instancia.
  • Q3: Los 10 mejores luchan por la pole y se determina el orden de los pilotos que largan en zona de puntos.
