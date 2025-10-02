La Fórmula 1 aterrizó en Asia para disputar el Gran Premio de Singapur 2025, una de las carreras más exigentes e impredecibles del calendario de la Máxima por sus elevadas temperaturas, límites estrechos y altas probabilidades de estrategias arruinadas por Safety Cars.

Todo este conjunto de factores hace que sea realmente difícil pronosticar al posible ganador. Sin embargo, en la previa de esta cita, en Bolavip decidimos preguntarle a la Inteligencia Artificial de Google Gemini por su predicción para el GP de Singapur y no dudó en dar su veredicto con hasta cuatro argumentos para respaldar su elección.

La predicción de la Inteligencia Artificial para el GP de Singapur 2025

El Gran Premio de Singapur 2025 promete ser una carrera intensa en el exigente y caluroso circuito urbano de Marina Bay. Teniendo en cuenta las características del circuito (curvas lentas, alta carga aerodinámica, dificultad para adelantar y el factor del Safety Car/VSC) y el estado de forma de los equipos y pilotos en 2025, mi predicción es la siguiente: Lando Norris ganador.

Los argumentos de la IA:

Aptitud del Circuito para McLaren: Marina Bay es un circuito de alta carga aerodinámica y velocidad baja/media, similar a Mónaco y Hungría, donde McLaren ha demostrado un rendimiento excepcional con el MCL39. Su coche parece ser el mejor adaptado a este tipo de trazados urbanos.

Rendimiento de Lando Norris en Singapur: Norris ganó el GP de Singapur de 2024 de manera dominante, demostrando una maestría en el circuito, la gestión de neumáticos y la concentración necesaria para este "infierno urbano" (como lo llaman los pilotos, por el calor y la humedad).

Importancia de la Clasificación: Al ser un circuito donde adelantar es extremadamente difícil, la posición de salida es crucial. Norris es un excelente calificador, y se espera que McLaren bloquee la primera fila, dándole la ventaja estratégica.

Presión en el Campeonato: A pesar de que su compañero, Oscar Piastri, lidera el mundial, Norris está muy cerca y buscará recuperar el liderato. Una victoria en un circuito favorable como Singapur es el momento ideal para asestar un golpe decisivo.

Lando Norris ganó la carrera del GP de Singapur 2024 (GETTY IMAGES)

Resultado del GP de Singapur 2025 según la IA: