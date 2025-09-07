Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras la carrera del GP de Italia 2025

Max Verstappen le puso un freno a la hegemonía de McLaren en el Gran Premio de Italia 2025. Tras cinco carreras consecutivas con triunfos papaya, el neerlandés se impuso en Monza de manera contundente tras haber conseguido la pole en la qualy del sábado con la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1.
Ahora bien, el podio fue completado por Lando Norris y Oscar Piastri, por lo que Max no pudo sacar una ventaja considerable pensando en una posible remontada en la recta final de la temporada. Por otro lado, la carrera contó con dos abandonos: Nico Hülkenberg y Fernando Alonso.
George Russell había sido el último piloto en ganar una carrera por fuera McLaren. El piloto de Mercedes se hizo con la victoria en el Gran Premio de Canadá que se disputó el pasado 15 de junio. Curiosamente, ese día ni Piastri ni Norris lograron terminar en el podio, algo inédito en la temporada.
ver también
Mientras Alpine le renovó a Pierre Gasly, Flavio Briatore reveló cuándo se define el futuro de Franco Colapinto
Resultado del GP de Italia 2025:
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Alex Albon (Williams)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
- Oliver Bearman (Haas)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Esteban Ocon (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Fernando Alonso (Aston Martin) – NT
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – NT
Max Verstappen ganó el GP de Italia 2025 (@F1)
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos tras el GP de Italia 2025:
- Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts
- Lando Norris (McLaren) – 293 pts
- Max Verstappen (Red Bull) – 230 pts
- George Russell (Mercedes) – 194 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) – 163 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 117 pts
- Alex Albon (Williams) – 70 pts
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 66 pts
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 38 pts
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts
- Esteban Ocon (Haas) – 28 pts
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts
- Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 pts
- Carlos Sainz (Williams) – 16 pts
- Oliver Bearman (Haas) – 16 pts
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pts
- Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts
- Jack Doohan (Alpine) – 0 pts
ver también
¿Y Mercedes? Max Verstappen revela que ficharía por Ferrari con esta condición
Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores tras el GP de Italia 2025:
- McLaren – 617 pts
- Ferrari – 280 pts
- Mercedes – 260 pts
- Red Bull Racing – 239 pts
- Williams – 86 pts
- Aston Martin – 62 pts
- Racing Bulls – 61 pts
- Kick Sauber – 55 pts
- Haas – 44 pts
- Alpine – 20 pts