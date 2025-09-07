Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras la carrera del GP de Italia 2025

Max Verstappen le puso un freno a la hegemonía de McLaren en el Gran Premio de Italia 2025. Tras cinco carreras consecutivas con triunfos papaya, el neerlandés se impuso en Monza de manera contundente tras haber conseguido la pole en la qualy del sábado con la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1.

Ahora bien, el podio fue completado por Lando Norris y Oscar Piastri, por lo que Max no pudo sacar una ventaja considerable pensando en una posible remontada en la recta final de la temporada. Por otro lado, la carrera contó con dos abandonos: Nico Hülkenberg y Fernando Alonso.

George Russell había sido el último piloto en ganar una carrera por fuera McLaren. El piloto de Mercedes se hizo con la victoria en el Gran Premio de Canadá que se disputó el pasado 15 de junio. Curiosamente, ese día ni Piastri ni Norris lograron terminar en el podio, algo inédito en la temporada.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Alpine le renovó a Pierre Gasly, Flavio Briatore reveló cuándo se define el futuro de Franco Colapinto

Resultado del GP de Italia 2025:

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Alex Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin) – NT Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – NT

Max Verstappen ganó el GP de Italia 2025 (@F1)

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos tras el GP de Italia 2025:

Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts

Lando Norris (McLaren) – 293 pts

Max Verstappen (Red Bull) – 230 pts

George Russell (Mercedes) – 194 pts

Charles Leclerc (Ferrari) – 163 pts

Lewis Hamilton (Ferrari) – 117 pts

Alex Albon (Williams) – 70 pts

Kimi Antonelli (Mercedes) – 66 pts

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 38 pts

Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts

Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts

Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts

Esteban Ocon (Haas) – 28 pts

Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts

Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 pts

Carlos Sainz (Williams) – 16 pts

Oliver Bearman (Haas) – 16 pts

Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 pts

Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts

Jack Doohan (Alpine) – 0 pts

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Y Mercedes? Max Verstappen revela que ficharía por Ferrari con esta condición

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores tras el GP de Italia 2025: