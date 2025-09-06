Alpine sorprendió con un importante anuncio este sábado 6 de septiembre: la renovación de Pierre Gasly hasta 2028. Pese a que el momento del equipo no es el mejor, la escudería confía en dar un paso adelante en la próxima temporada con la nueva reglamentación y el motor Mercedes; y ven en Gasly al hombre ideal para seguir liderando el proyecto.

No obstante, todavía hay incertidumbre sobre el futuro de Franco Colapinto. El argentino reemplazó a Jack Doohan con la temporada en marcha y todavía no ha podido sumar puntos desde su regreso a la Máxima. Sin embargo, no hay que pasar por alto que Alpine cuenta con el peor coche de la parrilla actualmente, sumado al lógico periodo de adaptación.

Ahora bien, Franco está mostrando una importante mejoría, tanto así que logró un P11 en la carrera del Gran Premio de Países Bajos (mejor resultado en Alpine) y este sábado, justo después del anuncio de la renovación de Gasly, superó por duplicado a su compañero, tanto en Práctica Libre 3 como en clasificación. ¿Se queda en 2026?

Flavio Briatore reveló cuándo se define el futuro de Franco Colapinto

El asesor de Alpine platicó con la prensa y, al ser consultado por el segundo asiento para 2026, contestó: “No lo sé, tomaré la decisión en cuatro o cinco carreras. Franco está haciendo un buen trabajo. Al principio pagó la inexperiencia como muchos rookies, pero en las últimas tres o cuatro carreras está siendo más consistente y sin errores. Quizás sea él, veremos”.

¿En qué posición largará Franco Colapinto en Monza?

Los dos coches de Alpine quedaron eliminados en Q1 de la Clasificación del Gran Premio de Italia 2025. No obstante, Franco Colapinto largará 18°, mientras que Gasly hará lo propio una posición por debajo, 19°. Ahora habrá que ver si el argentino logra quedar por encima de Pierre por segunda carrera consecutiva.

