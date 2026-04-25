Franco Colapinto fue duramente criticado por Oliver Bearman semanas atrás por el duro accidente que sufrió en el Gran Premio de Japón 2026 en su intento por esquivarlo. Sin embargo, en las últimas horas Toto Wolff volvió a sacar el tema y se puso del lado del piloto argentino de Alpine.

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Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Si bien a simple vista parecía tratarse de un incidente provocado por la brecha de velocidad entre un coche y otro por la carga de la batería, Bearman no dudó en responsabilizar a Colapinto en el podcast ‘Up To Speed’.

El británico acusó a Franco de no respetar lo que habían acordado los protagonistas antes de la carrera. “Entre los pilotos mismos dijimos de ser más respetuosos entre nosotros mismos, movernos para defender con algo más de tiempo, por la diferencia de velocidad tan alta. Y, dos días después, eso pasa. Para mí es inaceptable“, sentenció Bearman.

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Toto Wolff defiende a Franco Colapinto

En una entrevista publicada por la BBC, Toto Wolff se puso del lado de Colapinto y culpó al propio Ollie por su choque: “Debemos ver el accidente de Bearman como lo que fue. Y fue un error de cálculo de una situación. Es como pulsar el botón de ‘Boost’, es como no frenar en una curva cerrada donde se supone que deberías frenar”.

De esta manera, Wolff le quitó culpa a Franco e incluso comparó la situación de Bearman con otras categorías de automovilismo: “Me encanta Le Mans. Me paso la noche en vela mirando la pantalla de cronometraje, pero los hypercars pasan por las curvas Porsche 30 o 40 kilómetros por hora más rápido que los coches GT3. Las diferencias de velocidad son enormes“.

En síntesis

Toto Wolff defendió a Franco Colapinto tras su accidente en el Gran Premio de Japón 2026 .

defendió a tras su accidente en el . El británico Oliver Bearman responsabilizó al piloto argentino de Alpine por el choque en pista.

responsabilizó al piloto argentino de por el choque en pista. Toto Wolff calificó el incidente de Bearman como un error de cálculo de velocidad propio.