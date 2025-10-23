El Gran Premio de México 2025 está muy cerca de comenzar y el nombre de Checo Pérez tomó protagonismo. El tapatío no correrá para ninguna escudería en la edición de este año luego de lo que fue su despido de Red Bull Racing en diciembre, pero habló en la previa de la carrera sobre su candidato para ganar el Mundial de Pilotos.

Sergio fue el protagonista del evento ‘De la pista a la cancha’, de la Fundación Telmex-Telcel, que se llevó a cabo este jueves 23 de octubre y más adelante platicó de la Fórmula 1 -categoría a la que regresa en 2026 de la mano de Cadillac- con la prensa. En este contexto, Checo eligió a su favorito para gritar campeón este año.

Max Verstappen, el elegido por Checo Pérez

Sergio Pérez atendió a la prensa que se movilizó para cubrir el evento y en determinado momento un reportero le preguntó: “¿Quién gana el campeonato?”. Acto seguido, el oriundo de Guadalajara contestó: “Creo que Max (Verstappen) tiene muy buenas posibilidades, es el que más se lo merece”.

Es importante remarcar que la palabra de Checo es más que autorizada a la hora de hablar de Verstappen, ya que lo tuvo de compañero en Red Bull y lo vio de cerca ganar sus cuatro títulos en la Máxima. La escudería de las bebidas energéticas parece haber dado un paso al frente con el coche con la llegada de Laurent Mekies como Team Principal y McLaren entró en una dinámica negativa de la que deberá salir pronto si no quiere perder el título de pilotos.

Verstappen ganó tres de las últimas cuatro carreras de la Fórmula 1, con el valor agregado de que también se quedó con la Sprint de Estados Unidos. Gracias a este sensacional presente, el neerlandés se colocó solamente a 40 puntos de la cima y está en la pelea junto a Oscar Piastri y Lando Norris.

¿Cuántas carreras faltan para que termine la temporada 2025 de la F1?

Gran Premio de México

Gran Premio de Brasil (Sprint)

Gran Premio de Las Vegas

Gran Premio de Qatar (Sprint)

Gran Premio de Abu Dhabi

