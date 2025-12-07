¿Cuándo comienza la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Se terminó. Este domingo 7 de diciembre la temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin tras la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi. Pese a la victoria del neerlandés, el campeón terminó siendo Lando Norris, quien necesitaba solamente hacer un podio para asegurarse su primer título en la Máxima.
Ahora bien, tras la actividad en Yas Marina Circuit, la F1 entró en un largo receso hasta la próxima temporada. Cabe recordar que el 2026 será histórico en el Gran Circo por el cambio de reglamento más grande hasta la fecha y por la adición de dos coches más a la parrilla.
De hecho, Checo Pérez ocupará uno de esos monoplazas extra de la mano de Cadillac luego de lo que fue su despido de Red Bull Racing en diciembre de 2024. Significará su regreso después de un año sabático y tendrá de compañero a Valtteri Bottas.
Checo Pérez en el GP de Australia (GETTY IMAGES)
Cuándo comienza la F1 2026
La próxima temporada de la Fórmula 1 comenzará el fin de semana del 6 al 8 de marzo de 2026 en el marco del Gran Premio de Australia. Cabe recordar que antes de ello habrá test de pretemporada, pero el GP en el Circuito de Albert Park será la primera fecha oficial del calendario.
Además, el GP de Australia comenzará a mostrar qué equipo podría dominar la nueva temporada. Se espera que escuderías como Aston Martin o Alpine mejoren significativamente en 2026 con el nuevo reglamento que incluye motores híbridos tendrán con más potencia eléctrica o la eliminación del DRS, entre otros.
Pilotos confirmados para la F1 2026
- McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri
- Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton
- Red Bull: Max Verstappen – Isack Hadjar
- Mercedes: George Russell – Kimi Antonelli
- Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll
- Alpine: Pierre Gasly – Franco Colapinto
- Racing Bulls: Liam Lawson – Arvid Lindblad
- Haas: Oliver Bearman – Esteban Ocon
- Williams: Alexander Albon – Carlos Sainz
- Cadillac: Checo Pérez – Valtteri Bottas
- Audi: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto
En síntesis
- Lando Norris se coronó campeón de Fórmula 1 2025 tras lograr un podio en Abu Dhabi.
- Max Verstappen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera de la temporada 2025.
- Fórmula 1 2026 comenzará del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.