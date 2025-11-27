Solo faltan dos jornadas para que termine la temporada 2025 de la Fórmula 1 y una de ellas comenzará a disputarse este viernes 28 de noviembre en el Circuito Internacional de Losail. Los pilotos ya están en Medio Oriente para el Gran Premio de Qatar, con el valor agregado de que esta cita contará con carrera Sprint, por lo que será un fin de semana apasionante con más puntos en juego de lo habitual.

McLaren sufrió un duro revés en Las Vegas luego de una inesperada descalificación de sus dos pilotos y ahora Max Verstappen está a solamente 24 puntos del líder, Lando Norris. No obstante, el piloto británico del equipo papaya puede consagrarse campeón de la Fórmula 1 por primera vez este mismo domingo en Qatar.

¿Qué necesita Lando Norris para ser campeón en Qatar?

Lo único que tiene que hacer Lando Norris para asegurarse el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 con una jornada de antelación conseguir dos puntos más que Oscar Piastri y Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar. De esta manera, llegaría a Abu Dhabi con una ventaja de 26 puntos con 25 por jugarse.

Para que esto suceda, Norris debe tener una buena actuación tanto el sábado con la Sprint como el domingo en la carrera principal. La principal amenaza ahora para Lando parece ser Verstappen, aunque no hay que perder de vista a un Piastri que podría recomponerse sobre el final.

Verstappen y Norris en el GP de Las Vegas 2025 (GETTY IMAGES)

La tabla del Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 390 Oscar Piastri (McLaren) – 366 Max Verstappen (Red Bull Racing) – 366 George Russell (Mercedes) – 294 Charles Leclerc (Ferrari) – 226 Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 Kimi Antonelli (Mercedes) – 137 Alex Albon (Williams) – 73 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49 Carlos Sainz Jr. (Williams) – 48 Oliver Bearman (Haas) – 41 Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 32 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

