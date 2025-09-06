Es tendencia:
Clasificación del GP de Italia 2025: este es el orden de largada para la carrera de la F1

Quedó definida la parrilla para la cita principal del domingo en Monza. Max Verstappen consiguió la pole.

Por Leandro Barraza

Parrilla de salida del Autódromo de Monza
© GETTY IMAGESParrilla de salida del Autódromo de Monza

Todo listo para la carrera del Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1. Luego de tres Prácticas Libres, este sábado se llevó a cabo la clasificación en el mítico Autódromo de Monza y quedaron definidas las posiciones en la parrilla para la largada del domingo.

La pole fue para Max Verstappen, quien además consiguió el récord de la pista. Franco Colapinto, por su parte, quedó en el puesto 18°, pero logró finalizar por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly (19°). De esta manera, el argentino superó al francés en dos de las tres sesiones que participó (no estuvo en la Práctica Libre 1).

Jos Verstappen llama “idiota” a Antonio Pérez y lanza un dardo para Checo

ver también

Jos Verstappen llama “idiota” a Antonio Pérez y lanza un dardo para Checo

Parrilla de salida confirmada del GP de Italia 2025

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Kimi Antonelli (Mercedes)
  7. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  8. Fernando Alonso (Aston Martin)
  9. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  10. Lewis Hamilton (Ferrari) – penaliza 5 posiciones
  11. Oliver Bearman (Haas)
  12. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  13. Carlos Sainz (Williams)
  14. Alex Albon (Williams)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  17. Lance Stroll (Aston Martin)
  18. Franco Colapinto (Alpine)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Liam Lawson (Racing Bulls)
Max Verstappen logró la pole (@F1)

Eliminados en Q1 de Monza

  • 16: Isack Hadjar (Racing Bulls)
  • 17: Lance Stroll (Aston Martin)
  • 18: Franco Colapinto (Alpine)
  • 19: Pierre Gasly (Alpine)
  • 20: Liam Lawson (Racing Bulls)

Eliminados en Q2 de Monza

  • 11: Oliver Bearman (Haas)
  • 12: Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  • 13: Carlos Sainz (Williams)
  • 14: Alex Albon (Williams)
  • 15: Esteban Ocon (Haas)
Resultado de la Q3 en Monza

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Kimi Antonelli (Mercedes)
  8. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  9. Fernando Alonso (Aston Martin)
  10. Yuki Tsunoda (Red Bull)
