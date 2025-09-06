Clasificación del GP de Italia 2025: este es el orden de largada para la carrera de la F1

Todo listo para la carrera del Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1. Luego de tres Prácticas Libres, este sábado se llevó a cabo la clasificación en el mítico Autódromo de Monza y quedaron definidas las posiciones en la parrilla para la largada del domingo.

La pole fue para Max Verstappen, quien además consiguió el récord de la pista. Franco Colapinto, por su parte, quedó en el puesto 18°, pero logró finalizar por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly (19°). De esta manera, el argentino superó al francés en dos de las tres sesiones que participó (no estuvo en la Práctica Libre 1).

ver también Jos Verstappen llama “idiota” a Antonio Pérez y lanza un dardo para Checo

Parrilla de salida confirmada del GP de Italia 2025

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) – penaliza 5 posiciones Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Isack Hadjar (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls)

Publicidad

Publicidad

Max Verstappen logró la pole (@F1)

Eliminados en Q1 de Monza

16: Isack Hadjar (Racing Bulls)

17: Lance Stroll (Aston Martin)

18: Franco Colapinto (Alpine)

19: Pierre Gasly (Alpine)

20: Liam Lawson (Racing Bulls)

Eliminados en Q2 de Monza

11: Oliver Bearman (Haas)

12: Nico Hülkenberg (Kick Sauber)

13: Carlos Sainz (Williams)

14: Alex Albon (Williams)

15: Esteban Ocon (Haas)

Publicidad

Publicidad

Resultado de la Q3 en Monza