Los dos récords históricos que consiguió Max Verstappen en el GP de Italia 2025

Max Verstappen tuvo un fin de semana soñado en Monza. El vigente campeón de la Fórmula 1 ganó la carrera del Gran Premio de Italia 2025 este domingo y confirmó las buenas sensaciones que había mostrado el sábado con la pole de la clasificación. Ahora bien, esta cita quedará en la retina de ‘Mad Max’ por dos récords históricos que consiguió.

En primer lugar, Verstappen firmó la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1: 1:18.792 en la Q3 de la clasificación del sábado. Sin embargo, no conforme con ello, un día más tarde el neerlandés también estableció el récord de la carrera más rápida histórica de la Máxima: 1:13:24.325.

Los dos récords de Verstappen en Monza (Foto: @Motorsport_LAT)

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Max sumó otro importante hito a su exitosa carrera y le dio un nuevo argumento a aquellos aficionados que lo consideran el mejor de la historia de la F1 pese a contar con menos títulos que Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Juan Manuel Fangio. Verstappen cumplirá 28 este mes, por lo que todavía le quedan varios años en la Máxima.

Ahora bien, a pesar de su triunfo y doble récord en Monza, la realidad es que no le alcanzará para pelear por el campeonato. El de Constructores ya le pertenece a McLaren, mientras que el de Pilotos será también para alguna de las dos figuras papayas: Oscar Piastri o Lando Norris. Así, en diciembre se cortará el dominio de Verstappen.

ver también Cadillac saca a la luz qué fue lo que les dijo Checo Pérez para convencerlos

Resultado del GP de Italia 2025:

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Alex Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin) – NT Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – NT

Publicidad