Fuego cruzado en el mundo de la Fórmula 1. En la previa del Gran Premio de Italia, Antonio Pérez brindó unas controversiales declaraciones, recogidas por Victory Media, sobre el aporte vital de su hijo Checo en los campeonatos de Max Verstappen con Red Bull Racing. Esto para muchos quedó en algo anecdótico, pero Jos Verstappen -padre del tetracampeón- no se lo tomó para nada bien.

“Checo estuvo cuatro años en Red Bull. ¿Cuántos años fue campeón Red Bull? Los cuatro. Esperemos que continúe los próximos cuatro sin Checo. Checo Pérez hizo campeón del mundo a Verstappen. Si a Checo Pérez le hubieran dado el Fórmula 1 que le dieron el primer año, el último año también sería campeón del mundo de Fórmula 1“, fueron las declaraciones de Antonio.

Ahora bien, en Monza le consultaron a Jos por estas palabras y no dudó en insultar al padre de Checo Pérez. “Qué idiota es”, sentenció Verstappen en alusión a Antonio. No conforme con ello, luego lanzó un dardo en el que puso en tela de juicio la capacidad del nuevo piloto de Cadillac al volante: “Siempre le han dado el mismo material, pero tiene que pisar el acelerador”.

De momento, ninguno de los Pérez se ha pronunciado por este ataque de Jos Verstappen. Sin embargo, es importante mencionar que recientemente Max habló muy bien de Checo y se mostró contento por el regreso del tapatío a la Fórmula 1. ¿Afectará esta declaración a la buena relación entre los pilotos?

¿Qué dijo Max Verstappen sobre el regreso de Checo Pérez a la F1?

“Cuando vi las noticias le mandé un mensaje. Por supuesto que estoy muy contento por él por conseguir un asiento. Es un gran hombre y nosotros siempre nos llevamos bien. Así que sí, estoy contento de verlo de nuevo en la parrilla”, comenzó diciendo Max Verstappen sobre la confirmación de Checo en Cadillac en la conferenia de prensa del GP de Países Bajos.

Luego, Max contestó la segunda parte de la pregunta, que tenía que ver con cómo le irá al oriundo de Guadalajara en su nuevo equipo: “Cómo será su performance dependerá de qué tan bueno es el auto. Es difícil predecirlo ahora, pero es una nueva oportunidad y él está muy emocionado por eso”.