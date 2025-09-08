Es tendencia:
Fórmula 1

Lewis Hamilton define en tres palabras sus posibilidades de hacer un podio en 2025

El siete veces campeón de la Fórmula 1 todavía no logró finalizar entre los tres primeros en ninguna carrera de la temporada y no se mostró optimista con poder hacerlo.

Por Leandro Barraza

Lewis Hamilton con la indumentaria especial de Ferrari para el GP de Italia 2025
El Gran Premio de Italia 2025 no resultó como esperaban los tifosi de Ferrari. El equipo de Maranello fue el claro local de este evento y los aficionados llegaban ilusionados por la victoria de Charles Leclerc en la última edición. Sin embargo, pese a las buenas sensaciones en Prácticas Libres, ninguno de los dos pilotos de la Scudería consiguió subirse al podio.

Así, Lewis Hamilton (quien tuvo que cumplir una penalización de cinco posiciones en la parrilla de Monza) sumó una nueva carrera sin finalizar entre los tres primeros en la temporada 2025. Ya se disputaron 16 Grandes Premios en lo que va del año y, sin contar las Sprint, el británico sigue sin poder celebrar si quiera una tercera posición con Ferrari.

Lewis Hamilton en Monza 2025 (GETTY IMAGES)

Precisamente sobre esta situación fue consultado Hamilton luego de la carrera y no mostró optimismo sobre las chances de poder hacer un podio esta temporada con el Cavallino Rampante. “No tenemos ritmo”, sentenció Hamilton. Y completó: “No creo que tengamos ritmo para podios. No tenemos el ritmo de Red Bull o McLaren. Somos cuartos o quintos, quizá si hacemos un trabajo excepcional, podemos pescar un podio aquí y allá”.

Otro que declaró en la misma línea fue su compañero de equipo, Charles Leclerc. El monegasco quedó cuarto en la carrera y también se mostró frustrado por la falta del ritmo del Ferrari: “Lo he dado todo y sabía que iba a ser difícil, el ritmo del coche no estaba ahí. En las primeras vueltas ya sabia que estaba aquí y allá. Intentaba coger a Oscar, pero no ha funcionado”.

La insólita orden de Alpine en el GP de Italia 2025 que ni Franco Colapinto entendió

ver también

¿Cuál fue la mejor posición de Lewis Hamilton en 2025?

Lewis Hamilton logró quedar 4° en tres de las 16 carreras que se disputaron hasta el momento en la temporada 2025 de la Fórmula 1: Emilia-Romaña, Austria y Gran Bretaña. No obstante, si contamos las carreras Sprint, hay que hacer una mención a su victoria en China y a su tercer puesto en Miami.

leandro barraza
Leandro Barraza
