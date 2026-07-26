Lando Norris ganó el GP de Hungría 2026 y así quedaron las tablas de posiciones de la Fórmula 1

Bandera a cuadros en Budapest: Lando Norris ganó el Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1, una carrera de 70 vueltas marcada por la mala largada de George Russell, una buena remontada de Kimi Antonelli y un repentino abandono de Oscar Piastri.
Este se trató del primer triunfo de Norris (y de McLaren) en la temporada 2026. Por su parte, Max Verstappen fue segundo y Antonelli ocupó el último lugar del podio para seguir estirando su ventaja sobre Lewis Hamilton en la tabla de posiciones.
La escudería que se marcha contenta a pesar de no haber sumado puntos es Aston Martin. Y es que el equipo de Silverstone escapó del fondo con su nuevo monoplaza y terminó en la zona media con sus dos coches, entre los pilotos de Alpine. ¿La contracara? Cadillac, que tuvo que retirar tanto a Valtteri Bottas como a Checo Pérez.
Resultado del Gran Premio de Hungría 2026
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Alex Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Oscar Piastri (McLaren) – DNF
- Checo Pérez (Cadillac) – DNF
- Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
Tabla del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos
- George Russell (Mercedes) – 160 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 128 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 43 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 23 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Tabla del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 379 puntos
- Ferrari – 307 puntos
- McLaren – 220 puntos
- Red Bull Racing – 177 puntos
- Racing Bulls – 66 puntos
- Alpine – 61 puntos
- Haas – 21 puntos
- Audi – 12 puntos
- Williams – 11 puntos
- Aston Martin – 1 punto
- Cadillac – 0 puntos