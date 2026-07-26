Lando Norris ganó el GP de Hungría 2026 y así quedaron las tablas de posiciones de la Fórmula 1

El vigente campeón de la F1 ganó su primera carrera en la temporada tras haber largado desde la pole.

Bandera a cuadros en Budapest: Lando Norris ganó el Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1, una carrera de 70 vueltas marcada por la mala largada de George Russell, una buena remontada de Kimi Antonelli y un repentino abandono de Oscar Piastri.

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Este se trató del primer triunfo de Norris (y de McLaren) en la temporada 2026. Por su parte, Max Verstappen fue segundo y Antonelli ocupó el último lugar del podio para seguir estirando su ventaja sobre Lewis Hamilton en la tabla de posiciones.

La escudería que se marcha contenta a pesar de no haber sumado puntos es Aston Martin. Y es que el equipo de Silverstone escapó del fondo con su nuevo monoplaza y terminó en la zona media con sus dos coches, entre los pilotos de Alpine. ¿La contracara? Cadillac, que tuvo que retirar tanto a Valtteri Bottas como a Checo Pérez.

Resultado del Gran Premio de Hungría 2026

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Fernando Alonso (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Oscar Piastri (McLaren) – DNF Checo Pérez (Cadillac) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF

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Tabla del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos George Russell (Mercedes) – 160 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos Lando Norris (McLaren) – 128 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 43 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 23 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026