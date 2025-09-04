La Fórmula 1 no descansa y tendrá actividad por segundo fin de semana consecutivo luego de lo que fue el regreso del parón veraniego con el Gran Premio de Países Bajos. Ahora, los equipos y pilotos aterrizaron en Monza para disputar el Gran Premio de Italia 2025 desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de septiembre.

Oscar Piastri ganó la última carrera y sacó una considerable ventaja en la tabla de posiciones del Mundial de Pilotos gracias al inesperado abandono de Lando Norris por desperfectos en su coche. Además, Franco Colapinto mostró una mejora significativa en Zandovoort y ahora vuelve al que fue el lugar de su debut en la Fórmula 1 con Williams. A continuación, repasa todo el cronograma del fin de semana en Monza.

ver también No tiene paz: Lewis Hamilton recibe cinco puestos de sanción para la parrilla de Monza

Práctica Libre 1 – Viernes 5

México , El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 5:30

, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 5:30 Colombia, Ecuador, Perú, Panamá: 6:30

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Chile, Paraguay: 7:30

Argentina, Uruguay: 8:30

Práctica Libre 2 – Viernes 5

México , El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 8:00

, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 8:00 Colombia, Ecuador, Perú, Panamá: 9:00

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Chile, Paraguay: 10:00

Argentina, Uruguay: 12:00

Práctica Libre 3 – Sábado 6

México , El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 3:30

, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 3:30 Colombia, Ecuador, Perú, Panamá: 4:30

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Chile, Paraguay: 5:30

Argentina, Uruguay: 7:30

Clasificación – Sábado 6

México , El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 7:00

, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 7:00 Colombia, Ecuador, Perú, Panamá: 8:00

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Chile, Paraguay: 9:00

Argentina, Uruguay: 11:00

Carrera – Domingo 7

México , El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 7:00

, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica: 7:00 Colombia, Ecuador, Perú, Panamá: 8:00

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Chile, Paraguay: 9:00

Argentina, Uruguay: 10:00