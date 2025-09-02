El pasado fin de semana regresó la actividad de la Fórmula 1 después del receso veraniego. Oscar Piastri, el líder del campeonato, se llevó la victoria y luego Max Verstappen e Isack Hadjar completaron el podio en lo que fue la carrera del Gran Premio de los Países Bajos.

Todavía faltan varios meses para que Checo Pérez vuelva a estar en la pista. Los seguidores del mexicano y de la Fórmula 1 tendrán que esperar hasta marzo de 2026 para que el tapatío tenga su primera carrera con Cadillac, que en este caso será en Australia.

Varios pilotos consagrados manifestaron su alegría por el regreso de Checo Pérez a la categoría, como por ejemplo su ex compañero Max Verstappen y Fernando Alonso. Sin embargo, específicamente otros dos no se mostraron muy a gusto con el fichaje del tapatío por Cadillac.

Gabriel Bortoleto y Liam Lawson sobre Checo Pérez

En el caso de Gabriel Bortoleto, el brasileño opinó que uno de los lugares de Cadillac debería haber sido para Felipe Drugovich, compatriota suyo y actual piloto reserva de Aston Martin: “Felipe (Drugovich) es un gran amigo mío y creo que se merece la oportunidad de estar en la Fórmula 1. Aún no ha terminado. Quizás algún día tenga la oportunidad. Es campeón de Fórmula 2. Creo que todos los que ganan la F2 deberían tener una oportunidad en la Fórmula 1 y Felipe es una gran persona y creo que se la merecía”.

Gabriel Bortoleto y Liam Lawson hablaron sobre Checo Pérez (Getty Images)

“Repito, es una gran empresa (Cadillac). Tienen sus razones para decidir sus cosas y cosas como estas pasan. Así que, sí, ese es mi punto de vista”, comentó el piloto de Kick Sauber. Por otro lado, Liam Lawson comentó que los jóvenes merecen más oportunidades en la Fórmula 1.

“Ves los novatos que llegan ahora, ni siquiera hablo por mí, sino por los otros muchachos que han hecho un trabajo extremadamente bueno y eso se consigue con el desarrollo, los simuladores y la experiencia que obtenemos ahora. Yo diría que un novato puede hacer un trabajo igual de bueno“, expresó el actual piloto de Racing Bulls.

“Pero en última instancia es algo que yo también entiendo, la experiencia puede marcar la diferencia, pero obviamente estoy en el otro lado solo por mi edad”, concluyó Liam Lawson en relación a la decisión de Cadillac de firmar a Checo Pérez y a Valtteri Bottas, dos pilotos con experiencia.