Lewis Hamilton tuvo un día para el olvido en Zandvoort. El heptacampeón de la Fórmula 1 se convirtió en el primer piloto en abandonar el Gran Premio de Países Bajos 2025 por un accidente en la curva 3 y se quedó sin chances de sumar puntos en la reanudación de la Máxima tras el receso veraniego. Sin embargo, eso no fue todo: ahora recibió una dura sanción.

Por si no había tenido suficiente con la decepción de no poder completar todos los giros, horas después de la carrera la FIA publicó un comunicado en el cual se confirmó una dura sanción contra Hamilton: dos puntos de superlicencia y cinco puestos en la parrilla de la próxima carrera, el Gran Premio de Italia (Monza).

El comunicado de la FIA sobre la sanción de Lewis Hamilton (@FIA)

¿El motivo? Ignoró las banderas amarillas en el pit lane. De esta manera, Lewis ya sabe que comenzará con una importante desventaja en la carrera del domingo 7 de septiembre. Un nuevo dolor de cabeza para el británico, que sigue sin dar en la tecla desde que llegó a Ferrari luego de su exitosa etapa en Mercedes.

Obligado a hacer una buena clasificación en Monza

Este panorama le pone más presión todavía a Lewis Hamilton, quien estará obligado a avanzar a Q3 en la qualy del Gran Premio de Italia si quiere aspirar a sumar puntos. En caso de caer en Q2, algo que ya le sucedió en más de una ocasión esta temporada, lo tendrá muy difícil desde atrás de la zona media del pelotón.

Cabe recordar que Lewis firmó un contrato multianual con Ferrari y despedirlo le costaría una fortuna al equipo de Maranello. Sin embargo, si las cosas no cambian en 2026 con la nueva reglamentación, el propio Hamilton podría tomar la decisión de dar un paso al costado, una medida con la que ya coqueteó en las últimas semanas.

