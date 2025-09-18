La Fórmula 1 se despide de Europa para entrar en la recta final de la temporada 2025. Luego del sorpresivo triunfo de Max Verstappen en Monza, la Máxima aterriza en Baku para el Gran Premio de Azerbaiyán 2025, una de las carreras que se llevan a cabo en circuito callejero.
31 puntos son los que separan a Oscar Piastri de Lando Norris en la lucha por el Mundial de Pilotos. Sin embargo, ambos fueron superados por Verstappen en Italia y hay ciertas dudas sobre el rendimiento de McLaren en Azerbaiyán. A continuación, conoce día y hora para seguir la acción en Baku este fin de semana.
Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán 2025
Viernes 19 de septiembre:
- Práctica Libre 1 – 2:30 hs
- Práctica Libre 2 – 6:00 hs
Sábado 20 de septiembre:
- Práctica Libre 3 – 2:30 hs
- Clasificación – 6:00 hs
Domingo 21 de septiembre:
- Carrera – 5:00 hs
*Uso horario del Centro de México
¿Cuántas carreras faltan para que termine la temporada 2025 de la F1?
- Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
- Gran Premio de México – Ciudad de México – 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi – Yas Marina – 7 de diciembre