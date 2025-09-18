Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la F1: prácticas libres, clasificación y carrera

Conoce a qué hora y qué día comienza cada sesión de la 17° cita de la temporada en el circuito callejero de Bakú.

Por Leandro Barraza

Oscar Piastri en el GP de Azerbaiyán 2025
© GETTY IMAGESOscar Piastri en el GP de Azerbaiyán 2025

La Fórmula 1 se despide de Europa para entrar en la recta final de la temporada 2025. Luego del sorpresivo triunfo de Max Verstappen en Monza, la Máxima aterriza en Baku para el Gran Premio de Azerbaiyán 2025, una de las carreras que se llevan a cabo en circuito callejero.

31 puntos son los que separan a Oscar Piastri de Lando Norris en la lucha por el Mundial de Pilotos. Sin embargo, ambos fueron superados por Verstappen en Italia y hay ciertas dudas sobre el rendimiento de McLaren en Azerbaiyán. A continuación, conoce día y hora para seguir la acción en Baku este fin de semana.

¿Abandona Red Bull? Max Verstappen habló sobre su posible fichaje por Ferrari: “Solo iría si…”

ver también

¿Abandona Red Bull? Max Verstappen habló sobre su posible fichaje por Ferrari: “Solo iría si…”

Cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán 2025

Viernes 19 de septiembre:

  • Práctica Libre 1 – 2:30 hs
  • Práctica Libre 2 – 6:00 hs
Publicidad

Sábado 20 de septiembre:

  • Práctica Libre 3 – 2:30 hs
  • Clasificación – 6:00 hs

Domingo 21 de septiembre:

  • Carrera – 5:00 hs

*Uso horario del Centro de México

Ni Alonso ni Russell: Lewis Hamilton confiesa que extraña a un excompañero de la F1

ver también

Ni Alonso ni Russell: Lewis Hamilton confiesa que extraña a un excompañero de la F1

¿Cuántas carreras faltan para que termine la temporada 2025 de la F1?

  • Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
  • Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  • Gran Premio de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dhabi – Yas Marina – 7 de diciembre
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
José Benavidez confirmó si su hijo David enfrentará a Terence Crawford
Boxeo

José Benavidez confirmó si su hijo David enfrentará a Terence Crawford

Se confirmó el futuro de Canelo Álvarez en el boxeo
Boxeo

Se confirmó el futuro de Canelo Álvarez en el boxeo

¿Por qué no juega Lukaku en Manchester City vs. Napoli por la Champions League?
Champions League

¿Por qué no juega Lukaku en Manchester City vs. Napoli por la Champions League?

Le piden a Terence Crawford que se retire del box
Boxeo

Le piden a Terence Crawford que se retire del box

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo