Max Verstappen viene de ganar en el Gran Premio de Italia y buscará lograr lo mismo este próximo fin de semana cuando se dispute la carrera en Bakú, Azerbaiyán. Sin embargo, es evidente que los dos favoritos al triunfo son los dos pilotos de McLaren.

El reinado del tetracampeón de la Fórmula 1 está cerca de finalizar, al menos por una temporada. Pero Max Verstappen no es una persona que se quede conforme con ganar unas pocas carreras, el neerlandés quiere ser candidato al título en todos los años y se habla de la posibilidad de que firme en un futuro cercano con Ferrari.

Sin embargo, Red Bull no ha podido darle un monoplaza que pueda luchar en todas las carreras con McLaren. Es por eso que durante varios meses se habló de la posibilidad de que Max Verstappen abandone la escudería austríaca. El tetracampeón de la Fórmula 1 confirmó hace unas semanas que al menos en 2026 se quedará con su actual equipo.

En caso de que Max Verstappen no pueda pelear por el título el año próximo, su salida de Red Bull es más probable. Y en este escenario es que entran varias escuderías como Ferrari, en la que prácticamente todos los pilotos sueñan con estar en algún momento de sus carreras.

Max Verstappen sobre Ferrari

“No obstante, y siguiendo su línea con la ambición que tiene, Max Verstappen dijo que no iría a Ferrari solo por ir y que necesita un auto competitivo: “Ferrari es una marca enorme. Todos los pilotos sueñan con correr allí. Pero yo no lo haría solo por Ferrari. Solo iría si viera que puedo ganar allí. No puede ser una decisión emocional“, comentó el neerlandés en F1-Insider.

En la actualidad Ferrari no es un equipo que pelee por el campeonato, de hecho ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton pudieron ganar una carrera en 2025. Por este motivo, tienen que cambiar muchos aspectos en Maranello como para que Max Verstappen los considere en el futuro cercano.