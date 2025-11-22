El Gran Premio de Las Vegas 2025 ya es historia. Este sábado 22 de noviembre por la noche se disputó la antepenúltima carrera de la temporada de la Fórmula 1 en Las Vegas Street Circuit y una victoria contundente de Max Verstappen que se ilusiona con pelear el Campeonato Mundial hasta el final.

La carrera comenzó turbulenta con un accidente múltiple provocado por el brasileño Gabriel Bortoleto, que terminó dejando varios autos heridos y dañados. A su vez, Lando Norris perdió la punta en la primer curva luego de un insólito error que lo terminó dejando tercero, aunque por fortuna para él pudo solventar el daño y culminar en el segundo escalón del podio.

Verstappen acortó la brecha en el Campeonato Mundial de Pilotos ocho puntos, ya que además del triunfo se llevó la vuelta rápida del día. Dependiendo de una serie de resultados, Norris podría consagrarse como el nuevo campeón de la Fórmula 1, por lo que se viene una semana apasionante.

Resultado de la carrera del GP de Las Vegas 2025

Max Verstappen (Red Bull Racing) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz Jr. (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Lewis Hamilton (Ferrari) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Alexander Albon (Williams) – DNF Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

La tabla del Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 408 Oscar Piastri (McLaren) – 378 Max Verstappen (Red Bull Racing) – 367 George Russell (Mercedes) – 291 Charles Leclerc (Ferrari) – 222 Lewis Hamilton (Ferrari) – 149 Kimi Antonelli (Mercedes) – 132 Alex Albon (Williams) – 73 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 47 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 45 Carlos Sainz Jr. (Williams) – 44 Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 Oliver Bearman (Haas) – 40 Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

La tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 786 Mercedes – 423 Red Bull Racing – 392 Ferrari – 371 Williams – 117 Racing Bulls – 86 Aston Martin – 72 Haas – 70 Kick Sauber – 64 Alpine – 22

