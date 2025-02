Conseguir un lugar en la Fórmula 1 es una tarea sumamente difícil. Solamente 20 pilotos tienen el privilegio de competir en la máxima categoría del automovilismo y precisamente esa dificultad hace que sea un deporte que no entiende de paciencia. No obstante, hay uno que parece tener inmunidad: Lance Stroll.

Normalmente, los pilotos que no consiguen buenos resultados en la F1 suelen perder sus asientos y Checo Pérez, Logan Sargeant o Daniel Ricciardo, entre otros, pueden dar fe de ello. Sin embargo, esto no aplica para Lance por el simple hecho de que es el hijo de Lawrence Stroll, dueño de la escudería Aston Martin.

Esta es una realidad que ya está asimilada en la Fórmula 1, pero en las últimas horas un expiloto de la Máxima manifestó su indignación por esta situación y destrozó a Lance Stroll por su permanencia en la categoría a pesar de ser un piloto que nunca ha destacado.

Se trata de Jaime Alguersuari, expiloto español que corrió para Toro Rosso entre 2009 y 2011. El oriundo de Barcelona supo ser el más joven en la historia del campeonato hasta que Max Verstappen le quitó esa marca y finalizó su etapa en la F1 con 31 puntos. Ahora, brindó una entrevista para The After Lap Podcast y no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar de Lance Stroll.

¿Qué dijo Jaime Alguersuari sobre Lance Stroll?

“No tiene ningún tipo de sentido que el hijo de un propietario de un equipo de Fórmula 1 esté a medio segundo de media por detrás de su compañero de equipo y lo sigan manteniendo. Lo siento, no es una opinión de Jaime, es criminología. Ese sitio se lo merece otro chico“, comenzó diciendo el español sobre Lance Stroll.

Más adelante, Alguersuari completó: “Que sí, que su compañero de equipo (Fernando Alonso) es buenísimo, pero no puedes estar siempre por detrás. Sea quien sea”. ¿Podrá Lance Stroll cambiar la cara en 2025?

